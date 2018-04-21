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الياس حنا من القماطية:شو عم يعملو نواب الجبل؟ وين نواب عاليه والشوف؟

21
APRIL
2018
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كلمة المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه-الشوف وعضو لائحة ضمانة الجبل في القماطية قضاء عاليه.


حضرة رئيس لائحة ضمانة الجبل الامير الصديق طلال ارسلان
زملائي في اللائحة
أهلي بالقماطية،
انا سعيد جداً بوجودي بينكم يا أهلي وأحبابي يا أبناء المقاومة العظيمة يا أهل القيم والهمم اللي بتربطني فيكم علاقة قديمة من النضال المشترك والمحبة الواحدة، فيها عشنا سوا في السراء والضراء وتقاسمنا لقمة الخبز مجبولة بالتعب ولكن بمتعة النضال وشهادة الدم ومحبتنا للبنان الواحد ترجمناها سوا بدءاً بمواجهة عدوان وحرب إسرائيل على لبنان بتموز ٢٠٠٦ وضلينا ثابتين وراسخين بالأرض بتعاطفنا وتآزرنا مع بعض، وهالشي أثمر بعمل مشترك بصورة يومية على مدار السنة خلال مسؤولياتي النقابية في التيار الوطني الحر وقت كنت أسعى قدر الإمكان لحل المشاكل والهموم اليومية اللي عّم بتعيشوها. من هون أحبائي بلش المشوار ولمست لمس اليد مدى المعاناة اللي عّم بيعيشها الجبل بصورة عامة وقضاء عاليه بضورة خاصةً، وهالمعاناة ناتجة من غياب كلي للانماء والبنى التحتية والمستشفى والمدرسة وفرص العمل! وصرت إسأل نفسي بألم ومرارة وغضب: شو عم يعملو نواب الجبل؟ وين نواب عاليه والشوف؟ ومتل ما بقولوا الرحابنة بصوت فيروز وينن وين صواتن وين وجوهن وينن؟؟ صرلن نواب من التسعينات وهني معتبرين الجبل وعاليه من ممتلكاتهم الخاصة وممنوع المس فيا! على أي أساس ممنوع المس فيا؟ كيف ممكن نقبل هالانحدار بالتعاطي معكم ومع واقع الجبل؟ هل المقصود إبقاء الناس بحالة من العوز الدايم حتى يبقوا مسيطرين عليهم ويضلوا يتسكعوا على أبواب السياسيين طلباً لحق مكتسب المفروض الدولة تأمنوا للناس من دون منة! هالنواب اللي عّم يقبضوا معاشاتهم من جيوب المواطنين الفقراء جيوبكم إنتو شو عملوا كرمالكم كل هالفترة، شو الإنجازات يللي حققوها، عدولي رجاء إنجاز واحد حتى على القليل نهنيون. بس!! لا تندهي ما في حدا مش هيك؟؟!!

أهلي ، هالواقع البشع دفعني أني كوّن بين خيارين:
- إما هاجر واترك هالبلد
- وإما أبقى بأرض جدودي وإتحدى معكم الظلم والإهمال والخفة بالتعاطي والحرمان ونكون إيد واحدة وصوت واحد ومقاومة واحدة لهالنوعية الهابطة من التعاطي معكم.
بالطبع انا قررت أرفع التحدي وعلي الصوت وواجه وأترشح على الندوة البرلمانية بأسم أهلي بعاليه وأطلب ثقتكم الغالية حتى كون حدكم ولأني منكم ومعكم ونكون سوا فريق واحد جسم واحد صوت واحد حتى سوا نصلح البلد كل البلد ونعيد قضاء عاليه لسابق عهده ونساعد قدر الإمكان القرى والبلدات ومنها القماطية على النمو والتطلع لغد مشرق.
إخوتي بناء الدولة ما بيكون بالندب والتولول بل بالعمل والمثابرة ومن هون بدنا سوا مع الكل نباشر ببناء دولة الحق ومش دولة المزرعة. بل دولة بتعامل أهلها كمواطنين متساوين بالحقوق والواجبات وليس رعايا ونازحين بالمجهول! بتمنى إنو نكون سوا بعرس الديمقراطية والمقاومة وانا على ثقة أني معكم وبوقوفكم حدي راح اربح التحدي بدعمكم ومحبتكم إلي وتجربتكم معي.
ما فينا ونحنا بحضرة هالبلدة العزيزة على قلبي، المقاومة بامتياز الا التشديد على إلتزامنا بتفاهم مار مخايل بين فخامة الرئيس وسماحة السيد، هالتفاهم اللي حمى لبنان من الحرائق المحيطة فيه بسوريا والعراق ومن العدو الصهيوني والتكفيري اللي دمروا الشرق وانا على ثقة إنّو ب ٧ أيار راح يكون عنا فجر جديد وراح نكمل سوى المشوار لنبني بلد بليق بتضحيات المقاومين الشرفاء اللي فدوا الوطن لأجل مجد الوطن.
عشتم، عاشت القماطية، عاشت عاليه وعاش لبنان

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