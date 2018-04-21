العميد شامل روكز يحذر خلال لقاء انتخابي في جبيل من لصوص السياسة

A + A -

رافعا شارة التيار الوطني الحر ومحييا جمهوره، حذّر المرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان- جبيل، العميد شامل روكز خلال اللقاء الإنتخابيّ للائحة لبنان القوي في جبيل من لصوص السياسة، مؤكدا أن أبناء جبيل يعرفون جيداً من ثبّت مفهوم الدولة وأنهى الدويلة



روكز دعا إلى عدم السقوط في فساد المال الانتخابي، مشددا على ضرورة الإنتخاب بالعقل والضمير



المرشح عن المقعد الشيعي في جبيل ربيع عواد أشار إلى أن السادس من ايار يوم مفصلي في تاريخ لبنان



أمّا عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون ابي رميا فأكد أن مدرسة التيار الوطني الحر هي مدرسة الضمير الوطني



بدوره وعد النائب وليد الخوري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن جبيل ستبقى قلعة صمود التيار الوطني الحر



ودعا المرشحون إلى التصويت بكثافة في السادس من ايار.