روجيه عازار في لقاء أساتذة التيار الوطني الحر: إنتو الجيش التاني بلبنان بعد الجيش اللبناني ودرع حماية أكيد للوطن

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مرشّح التيار الوطني الحر روجيه عازار في لقاء أساتذة التيار الوطني الحر برعاية المكتب التربوي في التيار : "اهلا وسهلا فيكن ب بيتكن.

من أجمل اللقاءات, لقاءنا بالتربويين وخصوصا التربويين التياريين. ف إنتو الجيش التاني بلبنان بعد الجيش اللبناني ودرع حماية أكيد للوطن. انتو بنّاؤو المجتمع ومهندسينو من دون منازع. إنتو المسؤولون الاوائل عن بناء جيل وطني وصالح لبناء مستقبل مزدهر ولبناء لبنان القوي اللي بدأ يأسسلو فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون... ولأنو منعتبركن ركن اساسي من اركان الوطن, ومن دونكم ما منقدر نربي ونبني ونحقق احلامنا, انا بلتزم امامكن بإني كون صوتكن واحمل قضاياكن ت تحصلو على حقوقكن الطبيعية كاملة.

اذا وصلت بصوتكن ع المجلس رح كون صوتكن داخلو وبكل الوسايل الممكنة. وعلى رأس الحقوق اللي بدنا نشتغل عليها: حصولكن على الدرجات المستحقة, والسعي لتحقيق التوازن الطائفي بالملف التربوي بكل التعيينات والتثبيتات والتشكيلات وخصوصا التفرغ بالجامعة اللبنانية, لنحقق الشراكة الحقيقية بكل قطاعات هالوطن. وهالشراكة قدر يرسي أسسا العماد عون والتيار الوطني الحر وعلى رأسو معالي الوزير جبران باسيل بالسياسة وبدنا نكمل لتشمل كل القطاعات.

حقوق المعلمين أولوية بالنسبة إلنا. وهالشي برهنو انشاء مكتب تربوي بالتيار الوطني الحر اللي بيرأسو اليوم الصديق روك مهنا واللي عم بقوم بعمل كبير, ونحن حد هالمكتب التربوي بكل ما أوتينا من دعم وقدرات. ورح نبقى ع تواصل معو ت ننهض من جديد بالقطاع التربوي بلبنان. واللي بعد نيل الاساتذة حقوقن, بدنا نشتغل ع استراتيجية شاملة بتشمل المناهج وإعلاء شأن المدرسة الرسمية, وعدم فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص من باب المساواة بين كل الاساتذة, ودعم الجامعة اللبنانية اللي هيي الجامعة الوطنية اللي منفتخر فيها.

وت نقدر نحقق هالحلم التربوي, بدنا تمنحو صوتكن التفضيلي للتيار الوطني الحر اللي برهن انو ما بيحكي فقط انما بيفعل. والدليل كل الانجازات اللي صارت ع صعيد الوطن, وكل الانماء اللي صار ع صعيد كسروان ومكملين وما في شي بيوقفنا, بالفعل مش بالحكي!

اهلا وسهلا فيكن مرة جديدي ومنبقى ع تواصل لانكن حجر الاساس للبنان القوي".