حنا لحود يقضي برصاص مسلحين مجهولين في اليمن

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برصاص مسلحين مجهولين انتهت حياة شاب مفعم بالحياة والتضحية والانسانية.. حنا لحود احد اعضاء الصليب الاحمر الدولي سقط شهيدًا عندما كان في طريقه لزيارة سجن صباحا بعدما تعرضت سيارة اللجنة الدولية التي كان يستقلها لهجوم من قبل مسلحين مجهولين في ضواحي تعز اليمنية.

ولفتت المنظمة الدولية الى ان جريمة قتل لحود الذي كان مفعما بالحياة ومحبوبا من الجميع لا يمكن تبريرها.

وعلى الفور تم نقل الشاب اللبناني الى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.

لحود كان عمل في الصليب الاحمر الدولي من العام 2010 بعدما كان يعمل لسنوات في الصليب الاحمر اللبناني.

الى ذلك، عزى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عائلة لحود قائلًأ: ليس لأحد حب أعظم من هذا، وهو أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه" حنا لحود، بذل نفسه وحياته في سبيل إنقاذ حياة الأخرين أينما كانوا. الرحمة لروحك الطيبة، وكل العزاء لعائلتك ومحبيك.

وكان وزير الخارجية جبران باسيل غرد عبر "تويتر" قائلا:" اسمى ما في الكون أن يضحي انسان بحياته في سبيل العمل الإنساني البحت، أن تساعد الأخرين وتستشهد في سبيل الإنسانية. شهيد لبنان والإنسانية جمعاء، سقط في حروب الآخرين. حنا لحود الله يرحمك".

اما وزارة الخارجية والمغتربين فتوجهت بـ"أحرّ التعازي لعائلة الفقيد حنا مشيرةً إلى "أنّها تعمل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على إعادة جثمان الفقيد إلى لبنان".