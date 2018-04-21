باسيل من عكار: الانتخابات في عكار بالذات ستعطي للعهد شرعيته وقوته وحكومته الاولى

A + A -

نظم "التيار الوطني الحر" في عكار، مهرجانا انتخابيا للائحة "عكار القوية" برعاية رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، أقيم في الباحة الخارجية لقصر اليلدزلار في محيط بحيرة الكواشرة، بمشاركة أعضاء اللائحة: النائب رياض رحال، النائبين السابق محمد يحيي ومصطفى علي حسين، محمود حدارة، محمد شديد، جيمي جبور وأسعد درغام، وفي حضور فاعليات سياسية وحزبية ورؤساء بلديات ومخاتير ومناصرين ومؤيدين توافدوا بمواكب سيارة من مختلف قرى وبلدات عكار الى موقع المهرجان الذي غص بالمشاركين رغم الأمطار التي تساقطت بغزارة، حاملين الاعلام اللبنانية واعلام التيار وصور المرشحين.

بعد النشيد الوطني، كانت كلمة ترحيب وتعريف للشاعر حبيب يونس، ثم ألقى منسق عكار في "التيار الوطني الحر" نطوان عاصي كلمة قال فيها: "اننا على مسافة قريبة جدا الى العنوان الذي لن يتوقف وهو تحقيق الحق والعدالة، شعاراتنا ناضلنا من اجلها ودافعنا عنها ونحققها تباعا. اننا ابناء الشرف والتضحية والوفاء وامتدادنا على كل مساحة الوطن. وانماء عكار قرار وواجب علينا جميعا. وندعوكم لأن تكونوا كثرا في 6 ايار لانتخاب لائحة عكار القوية".

باسيل

ثم ألقى باسيل كلمة استهلها بتوجيه تحية للحضور، وقال: "في مرة اتي فيها الى عكار أشعر بأني في بيتي وبين أهلي، وفي الوقت نفسه أحس بالرهبة لأنه في عكار نقف على ارض الرجولة والبطولة والشهادة وانتم ابطال لبنان. فعكار هي الجيش والشعب الذي هزم قوى التكفير، هي الجيش اللبناني الذي دافع عن لبنان وقدم اعز ما يملك ليبقى لبنان. وعكار هي الشعب الذي قاوم التكفير والذي اظهر للعالم اجمع ان لا بيئة حاضنة للارهاب، هذه هي حقيقة اهلنا في عكار، عكار البطولة".

أضاف: "نحن في التيار الوطني الحر عندما نكون في عكار نجد صفاتنا الثلاث اللبنانية واالوطنية والمشرقية التي نتلاقى فيها معا كلبنانيين مع بعضنا البعض. ونحن اليوم هنا كما في كل لبنان فنحن لسنا حزب السلطة، نحن تيار الجمهورية، واكثر من ذلك نحن تيار رئيس الجمهورية الذي هو على علاقة مع كل اللبنانيين، وعلينا ان نكون مثله نتواصل مع كل اللبنانيين، ولأجل ذلك فإن التيار الوطني الحر هو الوحيد في هذه الانتخابات الذي استطاع ان يتحالف ويتواصل مع كل اللبنانيين، وهو الوحيد الذي يخوض معارك انتخابية في 15 دائرة انتخابية على مستوى الوطن ككل، وقوته انه قادر على ان يتواصل مع كل اللبنانيين، وانتقاد الغير له يعبر عن ضعفهم بكونهم غير قادرين على بناء جسور التواصل مع كل اللبنانيين".

وتابع: "بالذات هنا في عكار اقول لكم لماذا ممنوع على التيار الوطني الحر التحالف مع الجماعة الاسلامية "وقت 14 آذار فيها تتحالف مع الجماعة الاسلامية وتؤمن لهم الفوز بنائب في البرلمان"، هل نسيتم انفسكم انتم الذين تنتقدونا اليوم انكم في اخر انتخابات تحالفتم مع الجماعة الاسلامية لأنكم احتجتموها. نحن سنتواصل مع كل اللبنانيين وتيارنا ليس له اي مشكلة دم مع اي احد من اللبنانيين، لم نحارب أحدا ولم نقاتل أي أحد، ولم نسرق احدا وليست لدينا اية مشاكل لا مع المسيحيين ولا مع الشيعة ولا مع السنة ولا مع العلويين ولا مع الدروز، اننا تيار كل اللبنانيين، نمد يدنا في هذه الانتخابات لكل اللبنانيين. اننا ندافع عن كل مظلوم في لبنان، ونطالب بحقوق كل اللبنانيين، وفي عكار بالذات، اننا اول المدافعين عن الطائفة العلوية ونقول لها بأنك فعلا مظلومة، بالأمس أضحى أحد ابناء الطائفة سفيرا، وغدا في الانتخابات في عكار سيكون للطائفة العلوية الكريمة نائبا يمثلها حق تمثيل".

وأردف: "ونحن أيضا مدافعين عن الطائفة السنية، ونقول لأخوتنا السنة الخائفين من انتقام اي احد او من محاولة اي احد الاعتقاد بانه انتصر عليهم، نقول: انكم منتصرون بلبنانيتكم ونحن الى جانبكم .

اما للمسيحيين ولكل المسيحيين، ونحذر من ان يميز اي احد بين المسيحيين، وهنا في عكار لن نقبل بأي تمييز بين الموارنة والأرثوذكس ومن يميز بينهم قاصصوه ولا تنتخبوه، لقد رشحنا اثنين من ابناء التيار في عكار لاننا نريد النجاح لكليهما ولا نريد لاي منهما ان يخسر. وما تقومون به اليوم لا تردون فيه فقط اعتبار اهلكم واهل عكار، انكم تنزعون ظلما وتحررون اناسا من فكر سياسي اعتقد البعض انه بالامكان فرضه عليهم، وبأن يشعروا بأنهم اقلية في هذه المنطقة، وهذه اللائحة وهذه الانتخابات تظهر اننا جميعا اقلية وجميعنا اكثرية وكلنا لبعضنا في عكار.

راهنوا دائما على مسيحيي عكار بأنكم "كسلانيين وما الكم جلادة تجوا عالانتخابات"، وآخر مرة كانت مشاركتكم في الانتخابات ما بين ال 35 الى 45 بالمئة بمعدل 40 بالمئة، واليوم مطلوب منكم ان تعيدوا الاعتبار لذاتكم، وان تقبلوا على الاقتراع ما فوق ال 50 بالمئة، لأنكم ان اقبلتم بكثافة على الاقتراع يصبح بامكانكم ايصال اثنين من مرشحيكم الذين هم ممثلي التيار الوطني الحر، وان يكون 3 أو 4 فائزين عن كامل لائحتكم لائحة عكار القوية، ليكونوا معنا في التكتل النيابي للبنان القوي".

وقال: "عند قول كلمة عكار يتبادر الى الذهن مباشرة واقع الحرمان، فعكار لها واجب علينا ان نزيح عنها هذا الحرمان. وقد عاهدنا بكل تاريخنا اهل عكار على الدم والشهادة، واليوم في هذه الانتخابات نعاهدكم على الازدهار بدل الحرمان، نحن اتين ومعنا سهل الكواشرة الذي نفذناه مؤخرا، ومحطات انتاج الكهرباء على الهواء التي وقعنا عقودها، ومعنا الاوتوستراد العربي الذي صدر مرسومه الأسبوع الماضي، وكذلك الجامعة اللبنانية التي صدر قرارها ايضا في الفترة الاخيرة. ونقول بان عكار يجب ان تحظى بمستقبل زاهر ومزدهر لها، وان يتم رفع الظلم الواقع عليها بان يتحقق تشغيل مطار القليعالت وسكة الحديد والزراعة البديلة ومشاريع المياه، فعكار عانت ما يكفي من النزوح السوري الذي لليوم لم يتجرأ أي احد على مواجهته، ولا يتجرأون على مواجهة المؤسسات الدولية التي تدعم هذا النزوح وتدعم بقاءه في لبنان، لكنهم يتجرأون فقط على لومنا اذا وجهنا لوما لهذه المؤسسات الدولية التي تشجع السوريين للبقاء على الأرض اللبنانية، نحن نعاهدكم في عكار وفي كل لبنان بأننا لن نستكين لحين عودة كل سوري حر كريم إلى أرضه في سوريا. ولكي يستفيد العكاريين من مشاريع اعادة الاعمار في سوريا، فعكار ليست فقط لدفع الضريبة بل هي ستشارك في العمران والبناء، وكما يأتي السوريون للعمل في لبنان سنذهب للعمل في سوريا، وسنتشارك واياهم في عملية الازدهار والعمران، وهذا هو المستقبل الذي سنشغل فيه المطار لملاقاة الاعمار وسكة الحديد للغاية عينها وكذلك الاوتوستراد العربي، وعلينا ان نهيء ابناءنا ليكونوا بناة لبنان وسوريا والشرق والعالم كله، هؤلاء هم ابناء عكار".

أضاف: "اهل عكار ليس مكتوبا لهم فقط ان يموتوا في سبيل لبنان، فأهل عكار سيحملون مجد هذا البلد والازدهار للبنان ولكل اللبنانيين. وهنا في عكار يجب ان تنشأ منطقة الازدهار والعمران لسوريا وللبنان. ولمن يتهمنا بأننا نفكر بهذه الطريقة لمصلحة أي أحد في سوريا هو واهم وهو متخاذل، فتفكيرنا نابع فقط من اجل مصلحة كل لبنان وكل سوريا".

وختم بالقول: "اننا نخوض هذه الانتخابات بفرح كبير، ونتمنى ان نرى الضحكة مرسومة على وجوه الجميع، لأنه بعد هذه الانتخابات عكار ستستعيد مجدها، ولتكون عكار عصام فارس الذي هو غير موجود معنا هنا الا انه اكيد معنا ومع كل العكاريين في بناء عكار واعمارها. وعكار ستكون فرحة بأن التعدد قد عاد لها، وهذه الانتخابات في عكار بالذات ستعطي للعهد شرعيته وقوته وحكومته الاولى. ونقول للجميع ان هذه الانتخابات هي انتم أهلنا الذي لا يعرفكم ولا يغرنكم المال الانتخابي، والذي هو مدان من قبلكم لأنكم لستم بزبائن، انتم شعب حر ومواطنون اعزاء وصوتكم غال وليس برخيص ولن يكون ثمنه مالا مهما كان هذا المال.

نحن نتطلع لخياراتكم الوطنية يا اهلنا في عكار، ونفكر في كل أم واخت وابن واخ وواب خسر شهيدا ليحافظ على كرامة لبنان، لا تدعوا صوتكم يكون ارخص من دماء شهدائكم. اهل عكار استشهدوا ليبقى لبنان حرا وكريما وشعبه حر وكريم، وعكار ستبقى وفية للعهد، عهد الشهادة، وعكار ستبقى وفية للعماد ميشال عون "اللي خلا اهالي عكار يدافعوا عن كل لبنان"، وكما شهداؤكم وشهداؤنا وشهداء لبنان استشهدوا فداء لبنان، وهم واقفون مرفوعو الرأس، "خلوا" اصواتكم وكراماتكم واقفة لمجد عكار ولمجد لبنان".

ثم توالى على الكلام أعضاء اللائحة الذين اجمعوا على وحدة كلمتهم، وشددوا على ضرورة رفع الحرمان والاهمال عن عكار، والعمل على التنمية واطلاق المشاريع التي تضع حدا للاهمال الحاصل بحقها، مؤكدين أملهم الكبير برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبالعهد "لاعطاء عكار ما تستحق من اهتمام ورعاية". كما لفتوا الى ميزة عكار بوحدتها الوطنية وعيشها الواحد، ودعوا الناخبين الى الاقتراع بكثافة عالية للائحة عكار القوية.