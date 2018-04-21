سليم عون من قب الياس: للتمييز بين من يحترم المواطن ومن يتعاطى معه كزبون وسلعة والإنتخابات ليست بازارا لدفع الأموال

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شدد مرشح التيار الوطني الحر في قضاء زحلة سليم عون، على ضرورة احترام عقل المواطن اللبناني ونبذ ثقافة المال السياسي، مشيرا الى أن الإنتخابات هي استحقاق في مسيرة استعادة حقوق المواطن المهدورة، وإلى ضرورة الإستفادة من عهد #الرئيس_ميشال_عون لتحقيق هذا الهدف. ولفت إلى إن أهمية قانون الإنتخابات الجديد أنه يظهر الأحجام الحقيقية للناس، مشددا على أهمية الحفاظ على صورة أخلاقيات المجتمع الزحلي والبقاعي في الوفاء والأصالة ونظافة الكف.

كلام عون أتى في لقاء شعبي في قب الياس في صالون كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس، وحضر اللقاء نائب رئيس البلدية كامل شماطة وكهنة البلدة ومنسق قضاء زحلة إيلي عبد الأحد.

عرف الحفل الناشط إيليا بشعلاني، ثم كانت كلمة ترحيبية لمنسق التيار في #قب_الياس المحامي أسعد حداد، الذي استعرض مسيرة نضال الرئيس العماد عون من أجل حرية لبنان وسيادته مشددا على إيجابيات التفاهمات التي نسجها التيار والرئيس عون، ومشيرا الى تغييب الإنتخابات عبر عمليات التمديد.

وتحدث المرشح عون الذي شكر الجميع على جهودهم لإنجاح الإستحقاق النيابي، معبرا عن عاطفته تجاه قب الياس التي رأى أنها تشبه التيار الوطني الحر في إيمانه بالعيش الواحد بين الجميع، لافتا الى أن قب الياس شكلت في أعز لحظات الخلاف نموذجا يحتذى في التعاطي وفي السلام بين مكوناتها.

وشدد عون على أهمية تقوية عهد الرئيس ميشال عون وذلك من خلال الحفاظ على التفاهمات الوطنية لمواجهة الإستحقاقات الإقتصادية، مشيرا الى ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري السبت في زيارته البقاعية في هذا المجال أيضا.

ولفت عون إلى أهمية مواجهة الغش في المواقف الذي تبرزه الإنتخابات النيابية خاصة، وإلى أهمية التمسك بالخيارات الإستراتيجية والوطنية التي يعتمدها التيار الوطني الحر والتي حمت لبنان وأنقذته.

وقال إن الناس اليوم أمام نموذجين: الأول يحترم المواطن لإعادة حقوقه المهدورة، والثاني الذي يتعاطى مع المواطن كسلعة، موضحا أن هذا ما يبرزه استخدام المال السياسي لشراء صوت المواطن.

وأضاف عون: المهم أن فريق رئيس الجمهورية يمتلك القدرة على تنفيذ المطالب الإنمائية، مذكرا بما أنجزه التيار الوطني الحر في استحقاق الغاز وإنجاز الموازنة وقانون الإنتخابات، وبأن هذا الأمر عائد للقوة السياسية والشعبية التي يمتلكها الرئيس عون ولإصراره على إنجاز الإستحقاقات الدستورية والملفات الإنمائية.

وقال: لقد بينت الأيام صحة خيارات الرئيس عون والوقت الضائع الذي ذهب هدرا قبل أن يصل إلى سدة الرئاسة، فلنستفد من هذا العهد من أجل المواطن اللبناني، خاتما: لا أريد الوصول بطرق ملتوية إلى المقعد النيابي بل بالوسائل النظيفة والشفافة.