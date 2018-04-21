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أبو زيد دحض كل الاقاويل عن شراء الاصوات: الاقتراع بكثافة دعم لمسيرة العهد وتثبيت لخط التيار

21
APRIL
2018
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حثّ النائب أمل ابو زيد الناخبين في جزين " على ضرورة المشاركة بكثافة في الاستحقاق النيابي يوم 6 ايار" ، مؤكداً " أن الاقتراع سيكون بمثابة دعم لمسيرة العهد وسيّد العهد الرئيس العماد ميشال عون وتثبيتاً لخط التيار الوطني الحر ".

وفي خلال تلبيته الدعوة الى عشاء في كسروان شارك فيه عدد كبير من ابناء منطقة جزين القاطنين في كسروان وجبيل دحض أبو زيد " كل الاقاويل والشائعات التي تصدر من هنا وهناك حول شراء الاصوات ودفع الاموال للتأثير على ضمائر الناس ".
وعدّد أبو زيد بعضاً من المشاريع التي نُفّذت في منطقة جزين وطالت البنى التحتية والكهرباء والمياه وغيرها...اضافة الى الخدمات الشخصية لجهة إيجاد فرص عمل للمحتاجين أو للطلاب المتخرجين وكذلك تقديم المساعدات والهبات للمدارس والنوادي والجمعيات ودور العبادة ودعم القطاعات الزراعية والانتاجية على انواعها ".
21\4\2018

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