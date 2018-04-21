صحناوي رداً على فرعون : كلام فرعون مشبوه و ادعوه الى مناظرة امام القضاء

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الوزير نقولا صحناوي في مؤتمر صحفي للرد على ادعاءات النائب ميشال فرعون:

- كلام فرعون مشبوه، وتوقيته مرتبط بالعملية الانتخابي

-ساحة ساسين ليست ملكاً لآل فرعون، بل هي لابناء المنطقة، ونحن فيها قبله، ونحن تركنا بصمتنا في رفعنا العلم اللبناني على اعلى هضبة في الاشرفية

-النائب ميشال فرعون يلعب على الوتيرة الطائفية والمذهبية لانه مفلس سياسياً الا اننا نثق بوعي الناخب البيروتي عامة والسني خاصة

-القانون ١٤٠ يمنع اعطاء الداتا، وآلية مجلس الوزراء نصت على ذلك، وعندما تغيرت الالية اعطينا الداتا.

-المرة الوحيدة التي امتنعت عن اعطاء الداتا لجهاز معين كان يوم اقتصر طلبهم على التعدي على خصوصياتكم وخصوصيات الناس وعندما اقتنع هذا الجهاز سحب طلبه وانا فخور بما فعلت.

-النائب فرعون لم يقرأ القانون ١٤٠ ولم يقدم اي مشروع قانون طوال ولايته التي تخطت العشرين عاماً كما انه لم يشارك في اي لجنة نيابية طوال كل تلك الفترة.

-دعيت النائب ميشال فرعون الى مناظرة، وهرب منها، واليوم امام جميع اللبنانيين ادعوه الى مناظرة امام القضاء نرفع خلالها السرية المصرفية عن حساباتنا، وانا اساساً لا حصانة لي، وحصانته ستسقط في السادس من ايار في صناديق الاقتراع