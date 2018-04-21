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صحناوي رداً على فرعون : كلام فرعون مشبوه و ادعوه الى مناظرة امام القضاء

21
APRIL
2018
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عقد نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي مؤتمراً صحافياً رد في خلاله على الافتراءات التي ساقها بحقه النائب ميشال فرعون.
صحناوي أكد أن كلام فرعون مشبوه وتوقيته مرتبط بالعملية الانتخابية ، وقال إن اتهامه لنا بمحاولة إلغاء الانتخابات مضحك خصوصاً أنه صدر عن نائب مدد لنفسه مرتين.
صحناوي أضاف أن ساحة ساسين ليست ملكاً لآل فرعون بل هي لابناء المنطقة ونحن فيها قبله وقد تركنا بصمتنا في رفعنا العلم اللبناني على أعلى هضبة في الاشرفية.
هذا وأشار صحناوي الى أن النائب ميشال فرعون يلعب على الوتر الطائفي والمذهبي لانه مفلس سياسياً ووضعه ليس جيداً بين الناخبين وعبّر عن ثقته بوعي هؤلاء الناخبين البيروتيين عموماً والسّنة خصوصاً.
كما شرح صحناوي أن القانون ١٤٠ يمنع إعطاء الداتا وآلية مجلس الوزراء تنص على ذلك وعندما تغيرت الآلية أعطينا الداتا، أما المرة الوحيدة أضاف صحناوي التي امتنعت فيها عن اعطاء الداتا لجهاز معين كان يوم اقتصر طلبهم على التعدي على خصوصياتكم ،وخصوصيات الناس وعندما اقتنع هذا الجهاز بالامر سحب طلبه ،وأنا فخور بما فعلت.
وأكمل صحناوي حديثه قائلاً إن النائب ميشال فرعون لم يقرأ القانون ١٤٠ ولم يقدم أي مشروع قانون طوال ولايته كما انه لم يشارك في اي لجنة نيابية أيضاً .
ولفت الى أنه على مدى السنوات وأيام الوصاية السورية حين كان النائب فرعون في هذا الصف، لم توكل إليه أي وزارة فيها حقيبة سيادية . هذا وطالبه بعدم المتاجرة بدم الشهيد وسام الحسن بعد الآن.
وفي سياق اتهامات النائب فرعون للوزير صحناوي بسرقة المال العام عاد وذكّر أنه وبعد التحقيقات أُعطي براءة ذمة تامة من اتهامات المس بالمال العام.
وأضاف صحناوي دعيت النائب ميشال فرعون الى مناظرة وهرب منها واليوم أمام جميع اللبنانيين ادعوه الى مناظرة أمام القضاء نرفع في خلالها السرية المصرفية عن حساباتنا وأنا أساساً لا حصانة لي أما حصانته فستسقط حتماً في السادس من أيار في صناديق الاقتراع .

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