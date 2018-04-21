استشهاد لبناني بهجوم استهدف الصليب الأحمر في اليمن

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تعرّض فريق الصليب الاحمر الدولي لهجوم مسلح في مدينة تعز اليمنية ما أدى الى مقتل الموظف بالعمل الانساني اللبناني حنا لحود، وهو يعمل ضمن فريق الصليب الاحمر الدولي مع عدد من الموظفين الاخرين من جنسيات مختلفة.

والشاب لحود كان قد عمل متطوعا مع الصليب الاحمر اللبناني، وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة الصليب الاحمر الدولي في الشرق الاوسط رالف الحاج في إتصال مع "الجديد" أن لحود قضى أثناء توجهه مع زملائه إلى تعز لتأدية عملهم الإنساني وتعرضوا خلال مرورهم من أحد شوارع المدينة إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، وقد تم نقل حنا لحود إلى مشفى قريب إلا أنه توفي على الفور.