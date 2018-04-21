خلال حفل إعلان لائحة تكتّل التغيير والإصلاح في جبيل وكسروان الفتوح.. د. وليد الخوري: هالعهد لأهالي جبيل!

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أعلن عن لائحة تكتّل التغيير والإصلاح في جبيل وكسروان مساء الجمعة 20 نيسان 2018 من مطعم الـOrizon في حبوب بحضور كل من د. وليد نجيب الخوري، سيمون أبي رميا، ربيع عوّاد والعميد شامل روكز أضف الى فعاليات سياسية، اجتماعية وثقافية.

وفي خطابه، رحّب الخوري بروكز مشدّداً مرّة أخرى على ثبات التيار في سياسته ومشاريعه رغم كل العراقيل والمشاكل التي واجهته ولا تزال تواجهه. هذا ودعا النائب الحالي أهالي المنطقة الى اتّخاذ القرار الصائب منوّهاً بضرورة تمتّع الرئيس بكتلة نيابية وازنة وكبيرة لإكمال العهد والمسيرة التي بدأت منذ عام 1989 مذكّراً إياهم بإنتخابات 2005 و2009 حيث كان أهالي جبيل أوفياء للعهد وللعماد عون.

هذا وصرّح د. وليد بهدفه من هذه الإنتخابات معلناً أنه يرغب بأن يكون ركيزة للرئيس ومساهماً في بناء لبنان القوي إضافة الى الحفاظ على كرامة جبيل وتصويب المشاريع الإنمائية والإقتصادية عليها: " جبيل وأهل جبيل بدّن يكونوا بصلب العهد. وهالعهد عهدن!"