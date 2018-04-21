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المرشح البستاني يجول في إقليم الخروب شارحا برنامجه

21
APRIL
2018
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وطنية - جال المرشح عن المقعد الماروني في لائحة "ضمانة الجبل" في الشوف فريد البستاني في بعض بلدات اقليم الخروب حيث شرح برنامجه الانتخابي الذي على اساسه تقدم بترشحه للانتخابات النيابية. فزار منزل المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في بلدة داريا والذي اعتبر ان "وجوده في المجلس النيابي ضروري لما يتمتع به من كفاءات وخبرة اقتصادية واصرار على العمل في سبيل المواطن الشوفي وخصوصا في منطقة الاقليم"، وشدد على أن "الاقليم يضم أكبر نسبة من الموظفين في الدولة وأعطى الكثير لها، ونحن مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين يسعيان لدولة مؤسسات مستقرة امنيا واقتصاديا وانمائيا على رغم الظروف، مطبقين سياسة النأي بالنفس والتعاون مع الجميع".
 
وشكر البستاني بصبوص، مشيرا إلى أن "المجلس النيابي لا يوجد فيه نواب اقتصاديون، والحاليون لا يشرعون سوى بفرض الضرائب على المواطنين"، وأيد طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "إعادة درس المادة 49 في الموازنة وإدخال التعديلات عليها، مع اعطاء التسهيلات لتملك اللبنانيين والمنتشرين". ورأى ان "القطاع الخاص يجب ان يلعب دورا في تأمين فرص العمل بعد تخمة الموظفين في القطاع العام".
 
وانتقل البستاني الى بلدية داريا حيث كان في استقباله رئيسها باسم بصبوص والأعضاء، واطلع على المشاريع التي تقوم بها البلدية ومنها المركز الرياضي والثقافي فيها. ثم عقد لقاء تحدث فيه عن برنامجه الانتخابي "وضرورة تصحيح التوجيه التربوي نحو التوجيه المهني بعد التخمة في عدد من المهن المعروفة، وبالتالي يجب إنشاء معاهد مهنية عالية المستوى والتوجيه نحو مهن لبنان في حاجة اليها"، مؤكدا "العمل في لجنة الاقتصاد لاني ملم بها وأيضا لجنة التربية لاني كنت عميدا في جامعة في بوسطن طيلة فترة وجودي في عالم الاغتراب". وركز على "ضرورة تطبيق الطب الوقائي الذي يخفض نسبة الوفيات ويوفر في موازنة وزارة الصحة"، معتبرا ان "الدولة التي لا تخطط للمستقبل فاشلة". وطالب بمعالجة موضوع النازحين السوريين وتأمين عودتهم الى بلدهم.
 
بعد ذلك انتقل الى منزل أشرف فواز حيث التقى عددا من رؤساء بلديات في الاقليم وبعض المخاتير، وافتتح مكتبه الانتخابي في بلدة شحيم. 
وطنية
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