living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميشال سكاف: لاعادة القرار الى زحلة وخصوصيتها منطلقاً للتفاهمات الوطنية

21
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أشار رئيس لائحة "زحلة للكل" والمرشّح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة زحلة، ميشال ميشال سكاف الى "انّنا قررنا القيام بانتفاضة شاملة، لذلك إِتَّخَذنا قَراراً يقضي بنقل نجاحنا من القطاع الخاص إلى العام"
 
 
وقال سكاف في حديث الى برنامج "بيروت اليوم" عبر شاشة الـ"mtv" الى انّ ترشّحه للانتخابات النيابية ليس موّجهاً ضدّ أحد على الإطلاق، ومبني على مشروع وبرنامج واضح، واضاف الى انّه لن يدخل في السجالات، وانّ المعركة التي يخوضها هي ضدّ الفقر، واكّد على ضرورة إعادة الحقوق إلى زحلة والبقاع. 
 
 
وفي حديثه عن الانتخابات النيابيّة المقبلة، قال سكاف انّ لائحة "زحلة للكل" التي يرأسها هي الأقوى، والتكامل بين أعضاء اللائحة موجود بشكلٍ كبير. 
 
واضاف "نريد إعادة الدولة إلى زحلة والبقاع، وعودة الدولة يكون من خلال اللامركزية الإدارية" واعتبر ان "لا يمكن إستنزاف الشعب اللبناني عبر شعارات كبيرة وخلافات دائمة من دون تقديم حاجات المواطن اليومية الأساسية"
 
 
في الحديث عن الملف البيئي، اشار ميشال سكاف الى انّ هذا الموضوع متكامل، حيث انّ البيئة تشكّل حياة واقتصاد، فالملف اساسي ورئيسي ولا يمكن وضعه في إطار الكماليّات.
 
 
واشار سكاف الى انّ قضاء زحلة يعاني اليوم من التقصير الواضح، وقد لمَسَ هذا التقصير من خلال التعاطي اليومي مع أبناء القضاء. ولفتَ الى انّه قدّم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلاله زيارته له في قصر بعبدا منذ اسبوعين، دراسة كاملة وشاملة ومفصّلة عن المشاريع التي يريد القيام بها بهدف تحسين وتطوير زحلة والبقاع.
 
 
وأكّد رئيس لائحة "زحلة للكل" انّ من أولوية اللامركزية الإدارية التي يطالب بها، دعم البلديات من أجل تحسين الطرقات وتنفيذ المشاريع في المنطقة، وهذا ما نريده لزحلة والجوار، اذ اعتبر انّ طريق ضهر البيدر، يصحّ تسميتها بطريق العار، فمن المعيب ان يعاني المواطن يومياً على هذه الطريق من دون ايجاد حلول لها!
 
 
وتحدّث ميشال سكاف عن دور الجمعية الاورومتوسطية للحوار في جنيف، التي أسّسها والتي تساهم بتقوية الحوار والتعاون، بين المجتمعات المدنية في لبنان واوروبا، وايماناً منه بضرورة المجتمع المدني وبأهميّة العمل المؤسساتي في لبنان، قام بتأسيس المعهد الزحلي للدراسات والسياسات العامة.
 
وشدّد سكاف على انّ "الخطاب الهادئ يوصل إلى النتيجة المرجوّة بطريقة أفضل بدل القيام بشدّ عصب المواطنين بشكلٍ دائم وبأساليب مختلفة". واعتبر انّ الشراكة أساسية بين النائب والمواطن، ويجب إظهار إنجازات النائب، بعد 4 سنوات اي بعد انتهاء ولاية المجلس، إن كانت موجودة، كي يتمكّن الناخب من محاسبته.
 
كما وأكّد ميشال سكاف الى انّ "الفوضى لا يمكن أن تكون بديلة عن الدولة، ونقف إلى جانب وخلف الجيش اللبناني دائماً" وتحدّث عن تجربته داخل المؤسسة العسكرية وقال "تطوّعت في الجيش اللبناني عام 1973 وكان لديّ اصرار على الدخول الى هذه المؤسسة الشريفة لتقديم الواجب كما يفعل الجميع، وفي هذه السنة، كنتُ في كتيبة الرادار في الباروك، وذلك خلال الهجوم الاسرائيلي على لبنان، ونجونا من الموت عدّة مرّات، كما انتقلت للخدمة العسكرية في بلدة كفركلا الجنوبية الحدودية".
 
في العودة إلى الإنتخابات النيابية، قال ميشال سكاف "لا يمكن التغيير من خلال الجلوس في المنزل، اذ يجب على الجميع في 6 ايار ان يشارك من أجل المحاسبة" و اضاف "نريد ضرب الفساد ومحاربته، ويمكننا تحقيق هذا الأمر عبر تحقيق اللامركزية الإدارية". واشار الى "اننا نتنافس من أجل مصلحة زحلة، وقدمنا مشروعنا لأبناء زحلة، وانطلقنا من تاريخ وأمانة، التي عمرها ٩٠ عامًا" وفي الحديث عن الأمانة، قال سكاف "في إحدى الجلسات مع الرئيس سعد الحريري، قلتُ له انّ ما يجمع عائلة سكاف بعائلتكم، هو الأمانة، واليوم نحن نحمل أمانة عائلة سكاف، كما انتَ مسؤول عن أمانة عائلة الحريري”
 
في الشأن السياسي، أكّد سكاف "نريد إعادة القرار إلى زحلة، واليوم أصبحت خصوصية زحلة جزءاً من التفاهمات الوطنية، ونريد بناء صداقات داخلية وخارجية، مع ضرورة النأي بالنفس، وهدفنا تعزيز الدولة وقدراتها، كما ونريد بناء تفاهم جديد مع المجتمع الدولي مبني على الشفافية والصراحة"
 
وختم رئيس لائحة "زحلة للكل" حديثه بالقول "زحلة عاصمة الكثلكة بامتياز، لكنها منفتحة على جميع الطوائف، وعلاقتنا بالمؤسسات الروحيّة أكثر من ممتازة، ومن الضروري تدعيم هذه المؤسسات"
 
وتوّجه لأهالي زحلة قائلاً "في 6 أيار، انتخبوا ولا تلوموا، الانتخاب فقط يؤدي إلى الإصلاح والمحاسبة الفعلية"
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout