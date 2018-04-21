بعد أكثر من 10 سنوات...طيّ صفحة الزيادَين وشمص

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بعد محاولات حثيثة ووساطات حزبية وعائلية، استمرت لسنوات، نجحت المصالحة بين عائلتَي الزيادين وعشيرة شمص بطي صفحة الخلاف الدموي الذي أودى بحياة 3 أشخاص في جريمتين منفصلتين (مقتل الشاب عدنان شمص في منطقة وطى المصيطبة جراء أحداث الجامعة العربية، وجريمة خطف زياد غندور وزياد قبلان وقتلهما عام 2007). فقد أثمرت المفاوضات عن التوصل الى عقد مصالحة في المختارة يوم الأحد برعاية كل من النائب وليد جنبلاط وحزب الله وحركة أمل. وعلمت «الأخبار» أنه سيتم خلال المصالحة إسقاط دعاوى الحق الشخصي العالقة أمام المجلس العدلي عن سائر أشقاء المغدور عدنان شمص المتهمين في جريمة قتل الزيادين.