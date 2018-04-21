أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 21 نيسان 2018







صحيفة البناء:

كواليس



قالت مصادر عسكرية إقليمية إنّ المصدر الأول لخطر اندلاع مواجهة كبرى في المنطقة لم يعد مصدره سورية أو اليمن بل فلسطين، حيث يجتمع استحقاقان كبيران هما إحياء الفلسطينيين لذكرى اغتصاب فلسطين في 15 أيار وتصاعد موجات المشاركة الشعبية وصولاً لهذا اليوم وما قد يحمله من مفاجآت وفي اليوم نفسه سيفتتح الرئيس الأميركي سفارته في القدس. ويسابق هذان الاستحقاقان الاستعداد الإيراني للردّ على العداون الإسرائيلي على مطار تيفور قرب حمص في سورية وسقوط ضباط وعناصر من الحرس الثوري في العدوان.



خفايا

استنفرت منظمات دولية تدّعي أنها «منظمات حقوقية وإنسانية»، لاتهام لبنان بأنه «طرد النازحين السوريين»، وأثار هذا الاتهام غير المبني على أدلة ثابتة، استياء أوساط سياسية رفضت هذا الكلام، لافتةً إلى أنه يوجد في لبنان حوالى مليون ونصف المليون نازح سوري وقد زارت لبنان وفود دولية عديدة أثنت على حسن ضيافة لبنان للنازحين واهتمامه بهم بالرغم من الظروف القاسية التي يمرّ بها.

صحيفة الاخبار:

ـ الضابط حرّ خلال ساعات

أخلت المحكمة العسكرية الدائمة سبيل الموقوف محمد الضابط، المتّهم بالاتصال بعملاء العدو الإسرائيلي والتخطيط لاغتيال النائبة بهية الحريري، وقد أظهرت التحقيقات أنه كان على تنسيق مع جهاز أمن المقاومة. ولم يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس قرار المحكمة، بخلاف ما قام به سابقاً.



ـ طيّ صفحة الزيادَين وشمص

بعد محاولات حثيثة ووساطات حزبية وعائلية، استمرت لسنوات، نجحت المصالحة بين عائلتَي الزيادين وعشيرة شمص بطي صفحة الخلاف الدموي الذي أودى بحياة 3 أشخاص في جريمتين منفصلتين (مقتل الشاب عدنان شمص في منطقة وطى المصيطبة جراء أحداث الجامعة العربية، وجريمة خطف زياد غندور وزياد قبلان وقتلهما عام 2007). فقد أثمرت المفاوضات عن التوصل الى عقد مصالحة في المختارة يوم الأحد برعاية كل من النائب وليد جنبلاط وحزب الله وحركة أمل. وعلمت «الأخبار» أنه سيتم خلال المصالحة إسقاط دعاوى الحق الشخصي العالقة أمام المجلس العدلي عن سائر أشقاء المغدور عدنان شمص المتهمين في جريمة قتل الزيادين.



ـ فوتيل: أهدافنا في سوريا كانت محددة

كرر قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل أمام كبار المسؤولين اللبنانيين، من سياسيين وعسكريين، القول إن بعض التفاصيل التي تداولها الإعلام العالمي، وخصوصاً الأميركي، عن الاستهداف الأميركي لسوريا أخيراً «غير دقيقة، لا بل إن بعضها غير صحيح»، وتعمّد شرح تفاصيل العملية العسكرية والمواقع التي استهدفت للمسؤولين اللبنانيين، قائلاً «أهدافنا كانت محددة وهدفت الى تقليص قدرة النظام السوري على تطوير أسلحة كيميائية».

صحيفة المستقبل:



يُقال

إن ديبلوماسياً غربياً يلفت إلى أن واشنطن بدأت تتطلع إلى مرحلة ما بعد الإنتخابات النيابية في لبنان ولا سيّما ضرورة التفاهم على تشكيل حكومة بأسرع وقت وأن تعمل من دون ضغوط.

صحيفة اللواء:



همس: ربطت مصادر دبلوماسية بين الأزمة بين موسكو ودولة اوروبية كبرى، وتأثير ذلك على دوامة الأسلحة الكيماوية.

غمز: حذر خبير انتخابي من بدء الترويج لنتائج الاقتراع، على نحو دعائي وبما يشبه "الحرب النفسية".

لغز: تخوفت مصادر وزارية واسعة الاطلاع من وضع مقررات مؤتمر "سيدر" على الطاولة الامر الذي قد يسبب اضطرابات واسعة في البلاد!

صحيفة الجمهورية:



ـ رسالة

أرسل زعيم سياسي رسالة شفوية مع صديق مشترك إلى مسؤول كبير دخل في حلف إنتخابي مع أحد وزراء الطائفة التي ينتمي إليها الزعيم المذكور مفادها، «أحببت أن أهنّئك على هذا الإنجاز...وحتى تكمل المسألة معك أنصحك أن تبلّ هذا الوزير وتشرب ميّتو».



ـ قروض

تبيّن لأوساط سياسية متابعة أن التحقيقات في قروض الإسكان لحظت مساهمين كباراً آخذوا قروضاَ لشراء شقق مدعومة.



ـ لقاء

إضطر مسؤول كبير إلى تعديل برنامج إنتخابي كان يُحضِّر له في إحدى البلدات بعد توتر بين مناصريه ومناصري إحدى اللوائح وكاد يتطوّر إلى إطلاق نار، فاستُعيض عن المهرجان بلقاء في أحد منازل مناصريه وسط إجراءات أمنية مشددة.