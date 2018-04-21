عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 21 نيسان 2018

صحيفة البناء:
ـ بولتون يلتقي أنطونوف تحضيراً لقمّة بوتين ترامب... ولافروف تمّ احترام خطوطنا الحمراء
ـ تهديد إيراني إسرائيلي... وتصعيد مسيرات العودة... وانهيارات بالجملة أمام الجيش السوري
ـ استقالة اللقيس بين الداخلية والهيئة... وجنبلاط لا للتبعية للحريري... ونصرالله يطلّ اليوم من صور
صحيفة الاخبار:
ـ انتخابات بلا إشراف
ـ مشروع قانون أميركي لنزع سلاح حزب الله
ـ موسكو تنعى «جنيف»... وجهد غربيّ لجرّها إليه
ـ حروبٌ ماليّة
ـ البلديات تطرد النازحين على أساس ديني
ـ اليوم الثاني من «معركة طارق»: خسائر لا تَجلِب إنجازاً
ـ تونس: أفق السياسة يضيق
صحيفة الديار:
ـ ثنائي أمل ـ حزب الله لحصد المقاعد الشيعية... ولا خرق في الجنوب
ـ لائحة ميقاتي عن حملة المستقبل: لن نردّ على الشتائم والجواب في 6 ايار
ـ 4 اسباب ساهمت في اهتزاز علاقة «التقدمي» بالمستقبل
ـ 4 شهداء و729 جريحا في جمعة غضب جديدة
ـ قادة العدو وضباطه في مرمى "قناصة" سرايا القدس
ـ الأسد يحضر لأكبر معركة في أدلب
ـ هل يوقف بن سلمان برنامج السعودية لنشر الوهابية في العالم؟
ـ رعب في منطقة عسير السعودية
صحيفة الأنوار:
ـ العماد جوزاف عون وقائد اميركي يشهدان مناورة للجيش اللبناني
ـ ٤ شهداء من غزة في مواجهات مع الاسرائيليين
ـ مسؤول روسي: لا نعلم ان كانت سوريا ستبقى موحدة
ـ وزير اماراتي واوبك يردان على ترامب: اسعار النفط ليست مرتفعة على اساس مصطنع
صحيفة المستقبل:
ـ الدم الفلسطيني يصبغ "جمعة الشهداء والأسرى»
ـ أكد أنّ «القدس ستبقى عاصمة فلسطين» ودعا إلى حماية «بيروت العروبية» في 6 أيار
ـ الحريري: المعركة الانتخابية مستمرة منذ الـ 2000
ـ كيم يعلن إيقاف التجارب النووية والصواريخ الباليستية بداً من اليوم
ـ موسكو تصعّد: واشنطن «قصفت مفاوضات جنيف»
ـ انتخابات العراق: «جيوش الكترونية» تفبرك فضائح لمرشحات
صحيفة اللواء:
ـ إستقالة اللقيس تطرح بجدية حيادية السلطة في الانتخابات
ـ باسيل غداً في دائرة برّي .. وقلق دولي من ترحيل النازحين ومخاوف على مؤتمر بروكسل
ـ الحريري شارك في احتفال الفتوة من أجل القدس : للإقتراع بكثافة للحفاظ على بيروت
ـ «جُمعة الشهداء والأسرى» : ٤ شهداء و٦٠٠ جريح
ـ لافروف يتّهم واشنطن بـ«قصف مفاوضات جنيف»
ـ أسبوع على ضربة سوريا.. توتُّر دبلوماسي ومهمّة المحقِّقين مجمّدة
صحيفة الجمهورية:
ـ ميشال المرّ في حوار «من القلب الى القــلب»: الشعب لن يتركنا مهمــا فعلوا.. وسنردّ الكَيل كيلين في الوقت المناسب
ـ إقتربت الإنتخابات..فتزايدت الإرتكابات.. وهيئة الإشراف تُضرَب من أهل بيتها
ـ الحريري - جنبلاط: لم يعد للصُلح مطرح!
ـ قاضٍ كبير يفضح خفايا الفساد: نعم.. طقّ شرش الحياء!