عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 21 نيسان 2018

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صحيفة البناء:

ـ بولتون يلتقي أنطونوف تحضيراً لقمّة بوتين ترامب... ولافروف تمّ احترام خطوطنا الحمراء

ـ تهديد إيراني إسرائيلي... وتصعيد مسيرات العودة... وانهيارات بالجملة أمام الجيش السوري

ـ استقالة اللقيس بين الداخلية والهيئة... وجنبلاط لا للتبعية للحريري... ونصرالله يطلّ اليوم من صور

صحيفة الاخبار:

ـ انتخابات بلا إشراف

ـ مشروع قانون أميركي لنزع سلاح حزب الله

ـ موسكو تنعى «جنيف»... وجهد غربيّ لجرّها إليه

ـ حروبٌ ماليّة

ـ البلديات تطرد النازحين على أساس ديني

ـ اليوم الثاني من «معركة طارق»: خسائر لا تَجلِب إنجازاً

ـ تونس: أفق السياسة يضيق

صحيفة الديار:

ـ ثنائي أمل ـ حزب الله لحصد المقاعد الشيعية... ولا خرق في الجنوب

ـ لائحة ميقاتي عن حملة المستقبل: لن نردّ على الشتائم والجواب في 6 ايار

ـ 4 اسباب ساهمت في اهتزاز علاقة «التقدمي» بالمستقبل

ـ 4 شهداء و729 جريحا في جمعة غضب جديدة

ـ قادة العدو وضباطه في مرمى "قناصة" سرايا القدس

ـ الأسد يحضر لأكبر معركة في أدلب

ـ هل يوقف بن سلمان برنامج السعودية لنشر الوهابية في العالم؟

ـ رعب في منطقة عسير السعودية

صحيفة الأنوار:

ـ العماد جوزاف عون وقائد اميركي يشهدان مناورة للجيش اللبناني

ـ ٤ شهداء من غزة في مواجهات مع الاسرائيليين

ـ مسؤول روسي: لا نعلم ان كانت سوريا ستبقى موحدة

ـ وزير اماراتي واوبك يردان على ترامب: اسعار النفط ليست مرتفعة على اساس مصطنع



صحيفة المستقبل:

ـ الدم الفلسطيني يصبغ "جمعة الشهداء والأسرى»

ـ أكد أنّ «القدس ستبقى عاصمة فلسطين» ودعا إلى حماية «بيروت العروبية» في 6 أيار

ـ الحريري: المعركة الانتخابية مستمرة منذ الـ 2000

ـ كيم يعلن إيقاف التجارب النووية والصواريخ الباليستية بداً من اليوم

ـ موسكو تصعّد: واشنطن «قصفت مفاوضات جنيف»

ـ انتخابات العراق: «جيوش الكترونية» تفبرك فضائح لمرشحات

صحيفة اللواء:

ـ إستقالة اللقيس تطرح بجدية حيادية السلطة في الانتخابات

ـ باسيل غداً في دائرة برّي .. وقلق دولي من ترحيل النازحين ومخاوف على مؤتمر بروكسل

ـ الحريري شارك في احتفال الفتوة من أجل القدس : للإقتراع بكثافة للحفاظ على بيروت

ـ «جُمعة الشهداء والأسرى» : ٤ شهداء و٦٠٠ جريح

ـ لافروف يتّهم واشنطن بـ«قصف مفاوضات جنيف»

ـ أسبوع على ضربة سوريا.. توتُّر دبلوماسي ومهمّة المحقِّقين مجمّدة

صحيفة الجمهورية:

ـ ميشال المرّ في حوار «من القلب الى القــلب»: الشعب لن يتركنا مهمــا فعلوا.. وسنردّ الكَيل كيلين في الوقت المناسب

ـ إقتربت الإنتخابات..فتزايدت الإرتكابات.. وهيئة الإشراف تُضرَب من أهل بيتها

ـ الحريري - جنبلاط: لم يعد للصُلح مطرح!

ـ قاضٍ كبير يفضح خفايا الفساد: نعم.. طقّ شرش الحياء!