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سركيس سركيس: أفتخر بانتمائي للائحة العهد واتفاقي مع التيار لم يشمل تجييرهم الأصوات التفضيلية لي

20
APRIL
2018
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خلال حلقةٍ حوارية مع المرشح على لائحة " المتن القوي" سركيس سركيس في برنامج "بموضوعية" على mtv، كشف سركيس أنه مع المواطن اللبناني عامة والمتني خاصة منذ أكثر من 25 سنة والمجلس النيابي يسمح له بخدمة الوطن والمواطن أكثر. اليكم مقتطفات من الحلقة .


- ما بيني وبين شارل ايوب قضية ابتزاز وحملاته لن تؤثر علي لأن الناس تعرف جيدا من سركيس سركيس ومن شارل ايوب وتعرف تاريخي وتعرف تاريخه
- ادعم المدرسة الرسمية في المتن وإعادة تأهيلها
- لا يجب زيادة الأقساط على الأهالي في هذا الوضع الصعب والمدارس لو دفعت الزيادة للمعلمين دون فرض زيادات على الاهالي لن تخسر
- ليتني استطيع ان أجد عمل لكل شاب لبناني وأعد الشباب في حال وصولي للمجلس أن اطالب بفرص عمل وأساهم بخلق مشاريع كي يبقى شبابنا في لبنان ولا يهاجروا


- يجب ان يكون هناك معمل كهرباء في كل منطقةبالشراكة بين القطاع الخاص والدولة اللبنانية لحل ازمة قطاع الكهرباء في لبنان
- أؤيد اللامركزية الادارية لأنها تسمح بالمحاسبة وتمنع الهدر وتساهم بإنماء كل منطقة المتن
- أدعم الكنائس ليبقى المسيحي في لبنان وتبقى التعددية ويبقى العيش المشترك
- الاقتصاد في البلد تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وفخامة الرئيس يبذل جهده للنهوض بالبلد والاقتصاد


- لدي ثقة أنني سأحصل على نسبة أصوات عالية من مختلف الطوائف في المتن فهم يعرفونني جيدا وعلاقتي بهم عمرها 25 سنة
- لي الفخر ان اكون على لائحة العهد وانا ساهمت برفع الحاصل الانتخابي لهذه اللائحة
- العلاقة قديمة مع بكركي وهي مرجع لكل اللبنانيين وأبناء الطائفة وأنا ابن هذه الطائفة
- المواقف السياسية خربت البلد والشعب يريد الخدمات ويركض يوميا خلف لقمة عيشه


- وجود رجال الأعمال ايجابي للمجلس النيابي لأنهم سينقلون نجاحهم في عملهم إلى المجلس وسيساهمون بالتالي بتحسين الاقتصاد
- أفتخر بانتمائي للائحة العهد واتفاقي مع التيار لم يشمل تجييرهم الأصوات التفضيلية لي وأشكرهم على ذلك إن فعلوا وأنا واثق من إختيار المتنين
- انا مع المواطن اللبناني عامة والمتني خاصة منذ أكثر من 25 سنة والمجلس النيابي يسمح لي بخدمة الوطن والمواطن أكثر

 

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