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المكتب التربوي في التيار يطالب بتعليق إضراب الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية فوراً

20
APRIL
2018
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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحرّ :

 

تعقيبا على الإضراب الذي دعت إليه رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يؤكد المكتب التربوي في التيار الوطني الحر على بياناته السابقة بهذا الخصوص والمشتملة على دعمه المطلق لحقوق الاساتذة المتفرغين في الجامعة، غير أنه يهمه التشديد على ما يلي:

أولاً، يجدد المكتب التربوي في التيار دعوته كافة المعنيين إلى إيلاء الجامعة الوطنية الإهتمام اللازم حفاظا عليها وصونا لدورها وتاريخها الذي يؤمن التعليم لكافة شرائح المجتمع اللبناني.


ثانياً، يستغرب المكتب الاصرار المشبوه على تعطيل الجامعة اسبوعاً بعد اسبوع، مع ما يرافق ذلك من تخوّف من استمرار الإضراب بما يمس بمصلحة آلاف الطلاب عبر تعطيل سنتهم الجامعية المشرفة على نهايتها. أمام هذا الوضع الشاذ الذي يتلبّد فوق سماء أهم مرفق تربوي في لبنان، يدعو المكتب التربوي في التيار الوطني الحر رابطة الأساتذة المتفرغين إلى وقفة ضمير من شأنها إنقاذ السنة الجامعية للحؤول دون جعل عشرات آلاف الطلاب من الجامعة اللبنانية كبش محرقة.


ثالثاً، يذكّر المكتب أنه سيكون كالعادة في طليعة المطالبين بحقوق الأساتذة والطلاب على حد سواء. وعليه، يدعو المكتب رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى العودة عن قرارها المتسرّع بالاضراب، وعدم الإنجرار خلف الوعود الواهية، لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد نسبة عالية من الكلام الإنتخابي.

رابعاً، يدعو المكتب جميع المكاتب التربوية في الأحزاب اللبنانية إلى وقفة ضمير الى جانب الاساتذة المتفرغين والطلاب، الذين يبقون في نهاية المطاف الهدف الأسمى؛ وعلى ضوء ذلك، يطالب المكتب بالتعليق الفوري للإضراب الذي يبدو جليّاً أنه متجه إلى حائط مسدود في الوقت الراهن، فيصبح من غير الجائز تدفيع الطلّاب ثمناً باهظاً لمطالب تقبل النضال المتروّي.

من هذه المنطلقات، يتمنى المكتب أن تعود لغة العقل لتسود فوق التسرّع والإنفعال، فيرجع الطلاب الى صفوفهم لاستكمال العام الدراسي، بدءاً من صباح الإثنين ٢٣ نيسان، دون تحويلهم لدروع بشرية وأضاحٍ في معركة لا ناقة لهم بها ولا جمل، فيتحملون وحدهم وزر أضرارها. كما يتمنى المكتب على الأساتذة الاستمرار بالتحركات الفعالة و البعيدة عن تعطيل العام الدراسي.

بيروت في ٢٠ نيسان ٢٠١٨

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