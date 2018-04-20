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مقدمة الOTV : الترشح تحت عنوان "حماية مصالحة الجبل التاريخية" نغمة قديمة مملة

20
APRIL
2018
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"تَلات دقات".

من منكم لم يسمع هذه الأغنية؟

هي نغمة جديدة جميلة يرددها الملايين منذ أشهر. احتلت القلوب قبل مواقع التواصل، وأسَرت الكبار قبل الصغار.

أما "حماية مصالحة الجبل التاريخية"، والترشح تحت هذا العنوان، فنغمة قديمة مملة، يجترها البعض قبيل كل استحقاق نيابي، وحتى بلدي.

شعار لا يدخل القلب، ولا "يخرط" في عقل، ولاسيما عند أهل الجبل، الذين لا يزالون ينتظرون منذ عقود، انجاز العودة الفعلية، سياسياً وادارياً واقتصادياً، وانهاء الحاجة الى وزارة مهجرين، بعدما صارت المصالحة واقعاً حياً، بعيداً من الكلام الفارغ الذي يردده اليوم من أحرقوا بتخاصمهم أرض الجبل، وأهملوا بتقاربهم أبناءه، وهمشوا مكوناته، وأنهكوا شبابه، فأبقوهم مهجرين في الوطن، ومهاجرين إلى الأصقاع...

حتى اليوم، لم نعرف لماذا تحاربوا. وحتى اليوم أيضاً، لم نفهم كيف تقاربوا.

أمس، جلبوا الويلات إلى الشوف وعاليه. وعلى مدى ثلاثة عقود وأكثر، رفعوا لواء العودة، ولم يحققوها، وجعلوا من المصالحة شعاراً سياسياً وانتخابياً، وحتى عنواناً للابتزاز.

إذا كنتم فعلياً مع العودة، فلماذا لا تزال في لبنان 2018 وزارة مهجرين؟ ألم تتنه الحرب في عرفكم عام 1990؟

وإذا كانت ظروف الوصاية تخفيفية بالنسبة إليكم، فماذا عن مرحلة ما بعد الوصاية وماذا فعلتم منذ عام 2005 إلى اليوم؟

أسئلة مطروحة على الرأي العام اللبناني، ولاسيما على أبناء الجبل، فيما هم يتأملون صور المرشحين النواب، الذين يغدقون الأموال على حملات انتخابية، مكررين الشعارات والوعود، التي ينسونها في اليوم التالي للانتخاب، على أمل اللقاء في الاستحقاق المقبل.

مرشحون نواب، لم يخجلوا يوماً من الطعن في قانون استعادة الجنسية... فهل يتورعون عن إهمال العودة؟

أسئلة، يمكن هذه المرة أن يكون لها جواب. جواب واضح صريح، وبكل محبة. الزمان: الأحد في السادس من أيار. المكان: الشوف وعاليه وكل لبنان. أما المدعوون: فأبناء الجبل... والدعوة عامة لفتح صفحة جديدة، وتدوين تاريخ جديد.

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