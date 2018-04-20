اول دعوى من نوعها امام هيئة الإشراف على الانتخابات

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي للوزير السابق الياس بوصعب البيان التالي:

تقدمتُ اليوم أمام كل من جانب هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية وأمام جانب النيابة العامة الإستئنافية بشكوى ضد السيد سيمون أبو فاضل بصفته ناشر وصاحب موقع Alkalimaonline.com تبعاً لقيامه تكراراً بنشر اخبار ومقالات ملفقة تسيء لسمعتي وتشوه صورتي لا سيما خلال فترة حملتي الانتخابية كوني مرشح للمقعد النيابي الارثوذكسي في المتن. علماً بأنه كان قد سحب مقاله الاول بناء لتدخل صديق مشترك وأفهمه بأنه بإمكاني دفع مبلغ مالي لتحسين العلاقة والتوقف عن هذه المقالات.

وقد رفضت ذلك كليا لكون ذلك يخالف مبادئي و اخلاقياتي، ولأنه ليس لدي ما ارغب بطمسه.

ولدي الاثبات والبراهين على هذه الواقعة وسوف اقدمها للقضاء و اضعها امام الرأي العام عند الحاجة لفضح هكذا ممارسات من قبل بعض اصحاب المواقع الالكترونية.

وتبقى الكلمة الفصل للقضاء بهذه القضية.