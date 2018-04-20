الدكتور ماريو عون لtayyar.org :لدينا مشروع انمائي شامل في المنطقة و اتوجه لأبنائنا للمشاركة بكثافة في الإنتخابات

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الدكتور ماريو عون لtayyar.org :

-لدينا أمل أن ننجح في الحصول على خمسة مقاعد في دائرة الشوف - عاليه

- في المرحلة القادمة سوف يكون لنا كمسيحيين وجود في الشوف لتحقيق العيش المشترك

- هذه الإنتخابات هي فرصة ذهبية للمواطن للتعبير عن رأيه

- لا مجال للتعدي على الدولة بوجود فخامة الرئيس ميشال عون

- سوف نكون شركاء مع الجميع في المنطقة

- على وليد جنبلاط إحترام وجودنا في الشوف

- التحالف الثلاثي في الشوف هو بهدف إسقاط التيار الوطني الحر

- خطة النفايات التي وضعها الوزير الخطيب سوف تبصر النور في المرحلة القادمة

- التيار الوطني الحر هو أمل لجميع المواطنين في بناء وطن

- لدينا مشروع انمائي شامل في المنطقة على صعيد الطرقات و المستشفيات و سوف نعمل على تشجيع السياحة

- اتوجه لأبنائنا للمشاركة بكثافة في الإنتخابات لمواجهة الواقع

- نحن اليوم أمام فرصة حقيقية للدخول إلى المجلس و سنكون السند لأهلنا في الشوف

- سوف نعمل على تأمين فرص العمل في المنطقة

- سوف نستفيد من خبرتنا لتحسين الوضع الإنمائي

- أعد فخامة الرئيس أنني "رح بيّضلو وجّو" في النيابة كما في كل المراكز التي توليتها خلال مسيرتي في التيار