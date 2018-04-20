living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدكتور ماريو عون لtayyar.org :لدينا مشروع انمائي شامل في المنطقة و اتوجه لأبنائنا للمشاركة بكثافة في الإنتخابات

20
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الدكتور ماريو عون لtayyar.org :
-لدينا أمل أن ننجح في الحصول على خمسة مقاعد في دائرة الشوف - عاليه
- في المرحلة القادمة سوف يكون لنا كمسيحيين وجود في الشوف لتحقيق العيش المشترك
- هذه الإنتخابات هي فرصة ذهبية للمواطن للتعبير عن رأيه
- لا مجال للتعدي على الدولة بوجود فخامة الرئيس ميشال عون
- سوف نكون شركاء مع الجميع في المنطقة
- على وليد جنبلاط إحترام وجودنا في الشوف
- التحالف الثلاثي في الشوف هو بهدف إسقاط التيار الوطني الحر
- خطة النفايات التي وضعها الوزير الخطيب سوف تبصر النور في المرحلة القادمة
- التيار الوطني الحر هو أمل لجميع المواطنين في بناء وطن
- لدينا مشروع انمائي شامل في المنطقة على صعيد الطرقات و المستشفيات و سوف نعمل على تشجيع السياحة
- اتوجه لأبنائنا للمشاركة بكثافة في الإنتخابات لمواجهة الواقع
- نحن اليوم أمام فرصة حقيقية للدخول إلى المجلس و سنكون السند لأهلنا في الشوف
- سوف نعمل على تأمين فرص العمل في المنطقة
- سوف نستفيد من خبرتنا لتحسين الوضع الإنمائي
- أعد فخامة الرئيس أنني "رح بيّضلو وجّو" في النيابة كما في كل المراكز التي توليتها خلال مسيرتي في التيار

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout