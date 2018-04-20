الدكتور ماريو عون لtayyar.org :لدينا مشروع انمائي شامل في المنطقة و اتوجه لأبنائنا للمشاركة بكثافة في الإنتخابات

الدكتور ماريو عون لtayyar.org :
-لدينا أمل أن ننجح في الحصول على خمسة مقاعد في دائرة الشوف - عاليه
- في المرحلة القادمة سوف يكون لنا كمسيحيين وجود في الشوف لتحقيق العيش المشترك
- هذه الإنتخابات هي فرصة ذهبية للمواطن للتعبير عن رأيه
- لا مجال للتعدي على الدولة بوجود فخامة الرئيس ميشال عون
- سوف نكون شركاء مع الجميع في المنطقة
- على وليد جنبلاط إحترام وجودنا في الشوف
- التحالف الثلاثي في الشوف هو بهدف إسقاط التيار الوطني الحر
- خطة النفايات التي وضعها الوزير الخطيب سوف تبصر النور في المرحلة القادمة
- التيار الوطني الحر هو أمل لجميع المواطنين في بناء وطن
- لدينا مشروع انمائي شامل في المنطقة على صعيد الطرقات و المستشفيات و سوف نعمل على تشجيع السياحة
- اتوجه لأبنائنا للمشاركة بكثافة في الإنتخابات لمواجهة الواقع
- نحن اليوم أمام فرصة حقيقية للدخول إلى المجلس و سنكون السند لأهلنا في الشوف
- سوف نعمل على تأمين فرص العمل في المنطقة
- سوف نستفيد من خبرتنا لتحسين الوضع الإنمائي
- أعد فخامة الرئيس أنني "رح بيّضلو وجّو" في النيابة كما في كل المراكز التي توليتها خلال مسيرتي في التيار