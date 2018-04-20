أبو زيد : تحية لشهداء العيشية الذين شرّفوا تراب بلدتهم أثناء اجتياح المنطقة من قبل بعض الميليشيات الفلسطينية

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صدر عن النائب أمل أبو زيد البيان التالي :

يجدد النائب أمل أبو زيد تحيته لشهداء بلدة العيشية الذين شرّفوا تراب بلدتهم ومنطقتهم باستشهادهم أثناء اجتياح العيشية من قبل بعض الميليشيات الفلسطينية بعيد اجتياحها مدينة الدامور في بدايات الحرب اللبنانية. وهذه الميليشيات هي نفسها التي اعتدت على أكثر من بلدة في الجنوب وهي المسؤولة عن سقوط مئات الشهداء الجنوبيين من كل الاديان والطوائف.

ويُذكّر حقيري النفوس الذين حاولوا تشويه كلامه أثناء زيارته العيشية مؤخرا" أن أهالي جبل الريحان عموما" وأهالي بلدة الريحان تحديدا" دانوا هذه المجزرة وكانوا في طليعة الذين شيّعوا هؤلاء الشهداء المظلومين وشاركوا في تكريمهم كما هي تقاليد أبناء الجبل الذين هم قدوة للغير في حياتهم المشتركة الرضية. وأن فخامة الرئيس العماد ميشال عون وضع اكليلا" من الزهور على نصب الشهداء في العيشية يوم زار المنطقة.

ولمن يحتاج الى دليل أو يتعامى عن الواقع عليه أن يتابع حميمية العلاقة القائمة بين أهالي جبل الريحان بكل أديانهم وأطيافهم وأحزابهم وانتماءاتهم السياسية وخصوصا" علاقة أبناء العيشية مع رجال المقاومة الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض منطقتهم وحرروا وطنهم لبنان. وأن يتأكد هؤلاء أن محاولة الاستغلال الدنيئة هذه لغايات وأهداف انتخابية ترفضها أرواح شهداء المنطقة وتدين فاعليها.

وللمناسبة يؤكد النائب أمل أبو زيد إلتزامه بخلقيات الممارسة الانتخابية الشريفة وآدابها ويدعو الجميع الى الترفع عن استعمال هذه الوسائل الرخيصة الغريبة عن أخلاق منطقة جزين وتقاليد أهلها.