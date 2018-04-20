تدابير سير من مفرق شننعير وصولا الى جونية في هذا النهار !

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات وتمديد كابلات كهربائية على المسلك الشرقي للطريق الممتد من مفرق شننعير وصولا إلى مطعم “Crepaway” في جونية، اعتبارا من الساعة 22.0 من يوم الاثنين 23/4/2018 ولغاية الساعة 7.00 من صباح اليوم التالي.

وستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطريق ومنع المرور على مسرب واحد فقط من المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.