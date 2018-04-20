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هؤلاء سيستفيدون من القروض الإسكانية

20
APRIL
2018
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يُتوقع أن تعاود المؤسسة العامة للإسكان توفير القروض الإسكانية المدعومة بعد الانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، وذلك بعد وضع الآلية الجديدة لكيفية إعطاء القروض، علماً أن هذه الآلية انتقلت من مصرف لبنان إلى وزارة المال.


مصادر مصرفية أوضحت لـ"المركزية"، أن "القرض سيبلغ ثماني مرات الحدّ الأدنى للأجور بدل عشر، ما يعني أن المستفيدين من الآلية الجديدة للقروض الإسكانية المدعومة هم من ذوي الدخل المحدود".


ولفتت إلى أن المؤسسة العامة للإسكان تخضع لقانون خاص بها ويساعد ضمن آلية معيّنة على التسليف الموثّق والطويل الأجل وبفوائد مخفّضة"، وذكّرت بأن المصارف أوقفت عملية التسليف منذ فترة، وبالتالي ستعاود الأمر في ضوء الأرقام وأسعار الفوائد والبحث مع المؤسسة العامة للإسكان في الموضوع، ورؤية مدى الانعكاس الإيجابي لحزمة التسليف التي يُحكى عنها، على المواطنين"، مؤكدة أن "المهم الآن أن يعلم المواطنون أن عملية التسليف السكني ستُستأنف".


وكان رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه أكد أن أمس "المصارف تلتزم التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان لا سيما التعميم الذي يتناول موضوع القروض المدعومة العالقة في المصارف بعدما توقف مصرف لبنان عن إعطائها لاستنفاد الأموال المخصصة للعام ٢٠١٨"، مثنياً على المبادرة الجديدة، ومذكّراً بأن الدولة هي المسؤولة عن السياسة الإسكانية وليس مصرف لبنان.

المركزية
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