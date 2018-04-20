كنعان اعلن اسقاط حقّه الشخصي في قضية المناشير: الحقيقة ظهرت كما هوية المحرضين وحقّي وصلني واطالب القضاء بالافراج عن الحداد واضع ممارسات حزب الكتائب برسم الرأي العام المتني

A + A -

وضع النائب ابراهيم كنعان ما جرى معه من مناشير تضمنت افتراءات برسم الرأي العام والمتنيين واعلن اسقاط حقّه الشخصي في هذه القضية، شاكرا للقضاء ما قام به في هذا الخصوص والاجهزة الامنية لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات، مطالباً بالافراج عن الحداد، علما ان الشكوى كانت على مجهول في قضية المناشير التي تسيء اليه ولم يكن يعرف من وراءها.

واكد كنعان ان هدفه لم يكن للحظة ملاحقة شباب مسيّرين، ولكن الغموض الذي رافق رمي المناشير والاساءات التي تضمنها وعدم تبنيه من اي جهة، الا بعد انكشاف المسألة، دفعه الى مراجعة القضاء لكشف الفاعلين والمحرضين وانارة الرأي العام المتني ووضع ما جرى برسم هيئة الاشراف على الانتخابات ".

وقال كنعان "بعدما ظهرت الحقيقة وتبيّن من يقف وراء المناشير والمحرضين عليها، كنت اتمنى على المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار، ان لا يورطوا الشباب في نشر الاضاليل، ويتبنوا بأنفسهم المضمون بدل استغلال شباب في جنح الظلام".

واكد كنعان ان "اللجوء الى القضاء اسلوب حضاري بدل وضع الناس امام بعضها في الشارع، بعيداً عن شريعة الغاب وغوغائية البعض، لاسيما ان المواقف التي اطلقت من قياديين في حزب الكتائب يدنى لها الجبين، وهم الذين من المفترض ان يكونوا قدوة للشباب بدل الاختباء وراءهم".

وتمنى كنعان ان نصل الى الانتخابات بجو ديموقراطي وان يقلع حزب الكتائب عن هذه الممارسات التي يضعها برسم الرأي العام.

وكان وفد من عائلة الشاب الياس الحداد زار منزل النائب ابراهيم كنعان لشكره على موقفه.