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وفد من التيار برئاسة باسيل زار المطران عودة

20
APRIL
2018
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 زار رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على رأس وفد من التيار، ضم المرشحين الوزير السابق الياس بو صعب ونقولا الشماس، مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة، في مقر المطرانية في الاشرفية.

 

اثر اللقاء، تحدث الشماس باسم الوفد، وقال:"زرنا اليوم المطران عودة وتندرج هذه الزيارة في سياق الزيارات العديدة التي يقوم بها الوزير جبران باسيل لمطرانية بيروت للروم الارثوذكس، وهو زارها أكثر من عشر مرات، كما انه يزور كل لبنان، فبالامس زار دائرة بيروت الثانية واليوم يزور الاشرفية، ولقد تزودنا جميعا من نصائح صاحب السيادة، وكانت مناسبة للتبادل في شؤون وشجون الطائفة واحتياجاتها واحتياجات منطقة الاشرفية ودائرة بيروت الاولى".

 

واضاف:"في كل عظاته كان صاحب السيادة يضيء على الغبن الذي أصاب الطائفة في أمور عديدة، خصوصا في حقوقها وفي التعيينات وفي الانماء، فكانت هذه مناسبة للتأكيد على حقوق المنطقة وعلى ان التكتل الذي سيكون موجودا في لبنان وفي بيروت الاولى، ستكون له علاقة وطيدة مع صاحب السيادة لنظل قريبين من سكان المنطقة ولندافع عن حقوقها".

وتابع:"تطرقنا أيضا للموضوع السياسي، وقلنا بأن طموح التكتل بأن يكون رافعة العهد من اجل انجاح فخامة رئيس الجمهورية والتطلعات الانمائية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية، واستفدنا من خبرة صاحب السيادة وكانت مناسبة للتحدث عن مؤسسات الطائفة النموذجية على صعيد لبنان، والطموح ان تبقى هذه العلاقة مميزة من اجل خير الطائفة الارثوذكسية وخير دائرة بيروت الاولى". 

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