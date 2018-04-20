رئيس الجمهورية لقائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي: لبنان لن يكون بلدا معتدياً لكنّه يرفض أيّ اعتداء على اراضيه

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الرئيس عون: اسرائيل تواصل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا والاتصالات لانهاء التعديات على الحدود ستستأنف في الشهر المقبل

الجنرال فوتيل يجدد دعم بلاده للجيش والقوى المسلّحة وتعزيز التعاون

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال جوزف فوتيل، التعاون القائم بين الجيش اللبناني والجيش الاميركي والمساعدات التي قدّمتها الولايات المتحدة للمؤسسات الأمنية اللبنانية ولا سيّما منها الجيش. وخلال اللقاء، الذي حضرته السفيرة الاميركية في بيروت اليزابت ريتشارد والوفد الاميركي المرافق، شكر الرئيس عون الجنرال فوتيل على دور بلاده في مؤتمر "روما 2" الذي خصّص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، مشيرا الى ان اسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية، لا سيّما على طول الحدود الجنوبية، لافتا الى انّ الاتصالات ستستأنف عبر اللجنة الثلاثية العسكرية في النصف الأول من الشهر المقبل لأنهاء التعديات الاسرائيلية على الحدود الدولية للبنان.

وجدّد الرئيس عون امام المسؤول العسكري الاميركي التأكيد على ان لبنان لن يكون بلدا معتدياً لكنّه يرفض أيّ اعتداء على اراضيه.

وكان الجنرال فوتيل نقل الى الرئيس عون، في مستهل اللقاء، تحيّات وزير الدفاع الاميركي ديفيد ماتيس، ثم قدّم عرضا للاوضاع العسكرية الراهنة في المنطقة، مجددا دعم بلاده للجيش والقوى المسّلحة اللبنانية وضرورة تعزيز التعاون القائم بين الطرفين.

الوزير السابق كريم بقرادوني

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق كريم بقرادوني الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت التطورات الراهنة محليا واقليميا ودوليا.