تاريخنا كتيار وطني حرّ يشهد على الانجازات التي تحققت حتى اليوم.. الياس حنا: لن نطلق الشعارات بل سننجز كل ما وعدنا به

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أكد مرشح التيار الوطني الحرّ عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة عاليه الشوف الياس حنا في حديث ضمن برنامج حوار اليوم عبر شاشة الـOTV أنه رجل حزبي ملتزم منذ نشأة التيار الوطني الحر واعداً الناس أنه لن يكون نائب تقليدي.. مشيراً الى أن هنالك "عدّة عوامل سمحت لي الترشح للانتخابات النيابية خاصة مسيرتي وتاريخي في العمل الحزبي."

وأوضح أنه سيخوض تجربة النيابة للمرّة الاولى وقال: "أنا لا أسعى الى مكافأة اذا نجحت بل أطلب من الناس أن يحاسبونني اذا أخطأت." وبالنسبة الى أولوياته، اعتبر حنا أن القطاع الطبي وضمان الشيخوخة هما أولوية فضلاً عن تأمين فرص العمل لابناء المنطقة وتوفير الحاجات الاساسية كالمدارس.

ولفت الى أنه "يمكن أن نختلف على أي مشروع أو طرح سياسي لكن من غير المسموح أن نعترض على مصلحة المنطقة" آملاً أن تتخطى نسبة الناخبين الـ50% على المستوى المسيحي في عاليه نظراً للقانون الجديد.

وقال: فخامة الرئيس حريص أن يتوصل الى حل عادل بالنسبة لموضوع المهجرين بعد استحقاق الانتخابات النيابية.. فالموازنة، سلسلة الرتب والرواتب، الاستقرار الامني ودحر الارهاب، التعينات القضائية، قانون الانتخاب، موضوع النفط... كل هذه الانجازات التي حققها العهد حتى الساعة تعِد بمستقبل جديد ومستقر للبنانيين.

و أضاف: "فخر الدين الثاني الكبير كان أمير الجبل وأمير الموحدين الدروز فصار أمير لبنان بعلاقته مع المسيحيين.. ميشال عون كان مؤسس التيار ورئيسه فصار بعلاقته الوطيدة مع المسيحيين والمسلمين والموحدين الدروز رئيس لبنان وكل اللبنانيين."

مشيراً الى أنه لطالما كان تفكير الرئيس عون لصالح لبنان وبناء مؤسسات صالحة.

وختم: "نقول للناس أنهم أمام فرصة حقيقية للتغيير فليختار كل ناخب من يرى أنه يمثل مصلحته.. لن نطلق الشعارات بل سنحقق كل ما وعدنا به وتاريخنا كتيار وطني حرّ يشهد على الانجازات التي تحققت حتى اليوم.