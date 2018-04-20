طقس نهاية الاسبوع.. أمطار رعدية وحرارة متدنية!

A + A -

تتحول الأجواء الربيعية، مع اقتراب كتل رطبة من منطقتنا، الى متقلبة تدريجيا خصوصا بين الغد والاحد مع تدني الحرارة.

ويكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل الآتي:

- الجمعة 20 نيسان: متقلب قليلا مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال وتهب رياح ناشطة 75كم/س خصوصا شمالا، وفي الداخل فيما تنخفض درجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين 16 و 24 درجة.

- السبت 21 نيسان: متقلب غائم جزئيا مع امطار رعدية محلية تكون غزيرة احيانا على المناطق الوسطى والشمالية بعد الظهر فيما تنخفض الحرارة وتتراوح ساحلا بين 15 و23 درجة.

- الأحد 22 نيسان: متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة محلية يضعف احتمال الامطار بعد الظهر فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين 15 و22 درجة.