بعد اقل من 48 ساعة.. كشف عصابة سرقت نحو 23 مليون ليرة بجبل لبنان

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كثرت في الآونة الاخيرة عمليات سرقة المحلات التجارية بواسطة الكسر والخلع ضمن محافظة جبل لبنان، وكان آخرها بتاريخ 14/4/2018 حيث تمت سرقة محل لبيع الاجهزة الخلوية في محلة جل الديب.

نتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبأقل من 48 ساعة، من معرفة هوية الفاعلين وتحديد اماكن تواجدهم، وهم السوريون:

- ح. ع. (مواليد عام 1995)

- ح. ع. (مواليد عام 1996)

- ا. د. (مواليد عام 1995)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة المحل المذكور، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالي /23/ مليون ل.ل.، وهي عبارة عن هواتف خلوية، بطاقات تشريج، مبالغ مالية.

وقد تم استعادة 62 هاتفاً ومبلغاً من المال.

اودع الموقوفون والمضبوطات مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.