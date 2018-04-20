افرام اكد ان السريان يعتبرون العهد عهدهم.. كنعان من الرابطة السريانية: معاً نكمل اضاءة شموع العهد لنستبدل الظلمات بالإنجازات ما بعد 6 أيار

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استضافت الرابطة السريانية في مقرها النائب إبراهيم كنعان، في حضور مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس المطران جورج صليبا ومطران الطائفة الآشورية في لبنان يترون كوليانا وأعضاء الرابطة.

بداية كانت كلمة لرئيس الرابطة حبيب افرام الذي قال " في غمرة الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، اردنا ان نؤكد المؤكد لناحية اننا كرابطة سريانية نعمل في الشأن العام عن قناعة وعقيدة وفكر وعن تحالفات والتزام، وعرف عنا تاريخياً اخلاصنا وولاءنا للاوطان ولصداقاتنا، ونحن نعتبر ان العهد عهدنا وان لنا في تكوينه ومجيئه وبشخص فخامة الرئيس افضل العلاقات ويمثلنا افضل تمثيل، ويمثل التوازن وإعادة الحضور المسيحي للدولة، ونرى فيه الرئيس المسيحي المشرقي الذي يعرف معنى الانتشار وحضورنا وقد كانت لنا محطات عدة معاً على هذا الصعيد".

أضاف" نحن اليوم في لقاء حول المتن الذي فيه كل ما يرمز اليه هذا التيار الذي اسسه فخامة الرئيس عون، فيه رمز عطائهم وفكره وتشريعهم وحضورهم النيابي والحراكي النائب إبراهيم كنعان الذي نحن معه ومع اللائحة التي يترأس في المتن الشمالي مع الحلفاء والأصدقاء، وسنعمل كل ما في جهدنا للمساهمة في فوز هذه اللائحة، في سعينا لتقوية حضور هذا التيار لتزخيم العهد".

وقال " لا اخفي في الوقت عينه ان لدى شعبنا بعض المراراة العميقة والحقيقية، من كل طوائف الأقليات، اذ لا زلنا نشعر بأن حقنا في هذا النظام يبقى ناقصاً في الإدارات والمؤسسات الدستورية، لذلك لا نقبل بأن نعامل كمواطنين درجة ثانية، تأتي حكومات وتذهب حكومات ولا يتمثل فيها السريان على سبيل المثال. وعلى الرغم من ذلك، فنحن ملتزمون مع العهد من دون قيد او شرط".

اما كنعان فقال " سعيد بتواجدي اليوم في هذا اللقاء، مع الطائفة التي اشعر بأنني جزء منها، انا ابن الكنيسة المارونية، بما لنا من جذور مشتركة وتاريخ واحد. وقبل ان نكون في السلطة او على رأسها اليوم، فنحن شعب يريد ان ينوجد ويحمي كيانه ليبقى لنا ولأولادنا من بعدنا. ولا شك ان كل ما قاله صديقنا الاستاذحبيب افرام هو محق، ولم نأت اليوم لنطلق وعوداً انتخابية، نحن المعروف عنا في التيار الوطني الحر التزامنا بالقضية المشرقية، والتي حملها الرئيس عون قبل وبعد توليه رئاسة الدولة، لناحية العمل على الحفاظ على الحضور المسيحي المشرقي، ولحبيب افرام دور معروف في هذا السياق".

واعتبر كنعان ان الكفاءة عابرة للمذاهب، ويجب ان تكون المعيار الأول، والسريان والكلدان والآشوريون يذخرون بالطاقات التي يفتخر بها لبنان، وأكد كنعان أن من المهم ان نلتقي كمسيحيين على رؤية مشتركة للحفاظ على هذا الوجود والحضور، وليتكامل اللبنانيون يجميع مكوناتهم على أساس الشراكة الوطنية الفعيلة، معتبراً أن العهد الذي انطلق بقوة حقق في بداياته الكثير واستكمال المسيرة مسؤولية الناخبين في السادس من أيار.

وقال كنعان " كل ما راكمنا الإنجازات، باتت قدرتنا على التغيير اكبر، ونحن من مدرسة العمل والمثابرة، لا مدرسة النق والتيئيس والتصادم".

وأكد كنعان أن الحضور الفاعل يحفر بالابرة شيئاً فشيئاً، ونحن من معدن الصبر والتصميم لتحقيق الأهداف، واضاءة شمعة لأنها خير من لعن الظلام، وقال "معاً نكمل اضاءة شموع العهد لنستبدل الظلمات بالإنجازات ما بعد السادس من أيار".