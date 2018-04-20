من انزعج من عودة النازحين السوريين الى "بيت جنّ"؟ (د. علا بطرس)

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على وقع انعقاد مؤتمر "بروكسل"، حصلت خطوة واعدة تمثّلت بعودة النازحين السوريين الى "بيت جنّ" ومزارعها في ريف دمشق من شبعا اللبنانية الذين كانوا قد دخلوا اليها بعد سيطرة ما سُمِّي ب "جبهة النصرة" على منطقتهم. وقد حصل هذا الدخول بشكل غير شرعي هرباً من أحداث العنف الا أن تنظيم العودة تمّ بالتنسيق بين الأمن العام اللبناني والجهات السورية المختصة للخروج من معبر "المصنع"، وهذا يدلّ أنّه عندما يتوافر القرار السيادي للدولة تصبح العودة الآمنة عملية تقنية لا تحتاج سوى الى التنسيق لحسن سيرها وتنفيذها.

تُنبىء هذه العودة الآمنة للنازحين السوريين عن بدء مرحلة جدية من الخروج العكسي بعدما باتت أغلبية المناطق في سوريا مستقرة سواء بعد هزيمة تنظيم "داعش" والتنظيمات المعسكرة الأخرى أو بفعل المصالحات السورية- السورية. وقد علّق مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على هذه الخطوة بأنها "الأولى من الألف ميل على طريق عودة النازحين السوريين" بعدما عبّر هؤلاء عن رغبتهم بالعودة الى وطنهم. فهل تعتبر هذه الخطوة رسالة الى مؤتمر "بروكسل " بأهمية إعطاء المساعدات للنازحين في سوريا وليس في الدول المضيفة لا سيّما لبنان وفق ما عبّر عنه مراراً والمدافع الأول عن هذا الملف معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل؟

لا يبدي المجتمع الدولي اَي تجاوب مع فكرة عودة النازحين بشكل متدرّج وآمن وبكرامة الى سوريا مفضّلا انتظار الحل السياسي الذي يمكن ان يتأخر كثيراً. وقد كان ملفتاً البيان الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عقب عودة ٥٠٠ من النازحين بملء ارادتهم الى "بيت جنّ" من بث الخوف في نفوسهم وان العودة تشكل خطراً على حياتهم معتبرة أن الوضع الحالي في سوريا هشّ وبمثابة وقف إطلاق نار. مع العلم ان سوريا باتت تنعم بالاستقرار في أغلب محافظاتها وأن السوريين يريدون العودة بملء ارادتهم خاصة وان الأسباب التي دفعتهم الى النزوح قد انتفت. وهذا ما دفع الخارجية اللبنانية الى التلويح بمساءلة المفوضية وإعادة تقييم عملها حسب الأصول الدبلوماسية في ظل الوضع الملتبس الذي يحيط بها.

لذلك على مؤتمر "بروكسل" ان ينظر الى عودة النازحين بجدية مع ضخ المساعدات التي تؤمن لهم الانطلاق من جديد في وطنهم. وإنه لمن الطبيعي أن يأخذ النازح السوري خيار العودة، ففي سوريا مسقط رأسه ورفات أجداده وهويته وأرزاقه وتاريخه وعائلته وحقوقه وكرامته... أما هنا فإن فتات المساعدات التي تأتيه من المنظمات حولت استقراره الى خيمة متنقلة وترحال بائس! وعلى المجتمع الدولي أن يتعاطى مع عودة النازحين السوريين بشكل انساني بعدما انتفت الأسباب التي تشكل خطراً على حياتهم دون استخدامهم ورقة سياسية تؤدي بالمحصلة الى ضرب الأمن الاجتماعي وتضع لبنان على فوهة بركان!