عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 نيسان 2018

الأخبار: انتخابات 2018: الحريري يقارع جنبلاط في عرينه



الأنوار: مواجهة بين الخارجية اللبنانية ووكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة



الديار: تعرضت لمؤامرة على كرامتي واظهر تقرير الخبير ان شيك سركيس سركيس مزور

اطلب تنحية الرئيسة غادة عون لمقايضة قلمي الحر بانتخابات سركيس سركيس

ابلغتني جهة مسؤولة ذات نفوذ كبيرة بعدم المثول لان قرار توقيفي جاهز

هل القانون يفرق بين صاحب الدخل المحدود وأصحاب المليارات والثروات؟







النهار: أكثر من 80 مرشّحاً... في حكم "المنتَخبين"؟!

الجمهورية: تدخلات السلطة تهدد الحياة السياسية



اللواء: «الدوائر الانتخابية» تتمرّد.. وكل التجاوزات للبقاء في السلطة

«نأي حكومي» عن معالجة المطالب القطاعية.. ولقاء الجمهورية وسلام لوقف ترهيب اللوائح المنافسة



المستقبل: الحريري مرشّح برجا «أم الوفاء»: محطة الانتخابات منعطف بين طريقين

«الإقليم» قال كلمته.. وفي 6 أيار «سيسمعها كل لبنان»

the daily star: Hariri: We need statesmen to lift Lebanon

l'orient le jour: Le feuilleton de l’horaire de travail des fonctionnaires s’achève enfin