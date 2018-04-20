أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 نيسان 2018

A + A -

الأخبار: علم وخبر

مفوض حكومة في المالية

أصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً يحمل الرقم 1261/ص1 موقعاً بتاريخ 18 نيسان 2018 ويتضمن تعيين المراقب المالي وسام خليل شريم، مفوض حكومة في مديرية المالية العامة، بالإضافة إلى مهامه في مديرية المحاسبة العامة. جاء القرار تحت عنوان «حسن سير العمل» و«تأميناً للمصلحة العامة».



بهية بعد «نبش القبور»: جعجع وطني

لم تنته مفاعيل شريط الفيديو الذي انتشر للنائب بهية الحريري في لقاء انتخابي وتنتقد فيه النائب زياد أسود والقوات اللبنانية بسبب «استحضارها للماضي الأليم في شرق صيدا» وما وصفته بـ «نبشها (القوات) للقبور». رئيسة لائحة «التكامل الأهلي» في صيدا ـ جزين تحاول استدراك تداعيات مواقفها سلباً على الناخب المسيحي. ففي لقاء انتخابي جديد، استفاضت بهية الحريري في مديح رئيس حزب القوات سمير جعجع. وقالت وسط تصفيق الحاضرين: «جعجع هو الوحيد الذي دخل السجن 11 عاماً ولم يغير خطابه ولا أحد يزايد عليه بالثوابت الوطنية».



الضابط في العناية المركّزة

منذ شهر تقريباً، أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله قرارها بإخلاء سبيل محمد الضابط، إلا أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وعلى رغم الوقائع في شأن تنسيق محمد الضابط مع جهاز أمن المقاومة، استأنف القرار المذكور أمام محكمة التمييز العسكرية التي فسخت القرار. وجاء طلب وكيل الضابط المحامي بلال الحسيني بطلب تخلية سبيل موكله مجدداً، بعدما تمّ نقل الضابط إلى المستشفى العسكري بحالة طبية طارئة جراء وضعه الصحي الحرج.



إسلاميون يدرسون مقاطعة الانتخابات

تدرس جهات إسلامية في الشمال وصيدا والبقاع والعاصمة خيار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً أن كل المؤشرات تشي بعجز رئيس الحكومة سعد الحريري عن تمرير قانون العفو العام، بخلاف الوعد الذي كان قد أعطي لأهالي الموقوفين الإسلاميين. وفيما كان الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري قد قال لأهالي الموقوفين في طرابلس قبل ايام إنه ليس صحيحاً أن أحداً أعطاهم أي وعد بتمرير القانون قبل الانتخابات، نقل زوار رئيس الحكومة عنه رداً على سؤال حول قانون العفو العام «أن ملف المخدرات في لبنان ألعن بمليون مرة من ملف الموقوفين الإسلاميين لأنه يهدد مجتمعنا».



البناء: خفايا وكواليس



خفايا

يقوم نائبان حاليان لم يتمّ ترشيحهما من قبل رئيس كتلتهما لهذه الدورة في دائرة جبلية كبيرة، بنشاط لافت في الحملة الانتخابية للائحة التي كان يُفترض أن يكونا عضوين فيها، وذلك للمساعدة في سدّ الثغرتين الكبيرتين اللتين نتجتا عن عدم ترشيحهما، ما أدّى إلى تغييب تمثيل مدينتيهما الكبيرتين، فيما حرصت اللوائح الأخرى على إعطاء المدينتين المُشار إليهما حصة وازنة من المقاعد...!

كواليس

رأت مصادر في المعارضة التركية أنّ قرار الرئيس التركي رجب أردوغان السير بانتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية يضمن نتائجها الآن، وفي موعدها الطبيعي يعني التضحية بعام من توليه الرئاسة بلا مقابل. وهذا مستحيل، ولذلك فالمنطقي أنّ أردوغان ارتضى هذه الخسارة تجنّباً لانتخابات غير مضمونة في موعدها. وهذا غير واقعي إلا إذا كان في نية أردوغان اتخاذ خطوات خلال هذا العام يخشى أن تؤثر على شعبيته وشعبية حزبه ولا يستطيع تأجيلها، وربما يكون الانسحاب من سورية تفادياً لمواجهات لا يريدها هو القرار الذي يتحضّر له أردوغان.

النهار: أسرار الآلهة

رفض التصويت

أبلغ وزراء إلى المعنيّين أنّهم يُعارضون التصويت في الحكومة حسماً للخلاف في موضوع الكهرباء....



صعوبات عراقية

يواجه عمليّة استرداد مليار و800 مليون دولار من العراق لتجّار لبنانيّين صعوبات وعراقيل رغم المساعي الرسميّة الجديّة في هذا المجال...

إعتماد المستشفيات

تُعيد وزارة الصحّة العامة جدولة توزيع الاعتمادات على المستشفيات الخاصة المُتعاقدة معها وسط استنفار سياسي من أحزاب تتخوّف من مُعاقبة مؤسّسات تابعة لها..



الجمهورية: أسرار

كلام

إتصلت شخصية روحية بمسؤول كبير معربة عن رفضها لكل ما بدرَ من رئيس تيار سياسي من كلام يمسّ العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في بعض المناطق الحدودية.



عتب

تلقّى وزير حالي عتباً شديداً من شخصية سياسية رفيعة على تحالفه مع تيار سياسي تجمعه به خصومة شديدة فردّ الوزير: أنتم دفعتموني إلى هذا التحالف.



شكاوى

شكا مناصرو أحد المرشحين في إحدى لوائح بيروت من تعرُّضه لمحاولة حرمانه من الصوت التفضيلي ففاجأهم مسؤول الماكينة الإنتخابية لهذه اللائحة بالقول:» مش مهمّ شو عمتقولو المهمّ تصبّ الأصوات التفضيلية لرئيس اللائحة».



تنافس

تبيّن للمراقبين أن التنافس في دائرة بيروت الأولى بين «أولاد العم» سيكون حاداً.



اللواء: أسرار



لغز

يؤخذ على وزراء مرشحين انهم يمارسون «التقية» عندما يواجهون بأية «قضايا» مطلبية وحياتية...



غمز

يُعاني اتحاد محلي من خطة الانقسام تحت تأثير انحيازات مسبقة لمرشحين على الرغم من أنه إطار جامع للكل.



همس

تتخوف جهات دبلوماسية من نتائج غير محسوبة للانتخابات، تفرض خيارات كانت استبعدت في الأشهر الخمسة الماضية.