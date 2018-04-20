living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع عسكريين من روسيا والعراق وإيران وسوريا في بغداد

20
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت وزارة الدفاع الإيرانية أن عسكريين من إيران وروسيا وسوريا والعراق عقدوا، اليوم الخميس، اجتماعا واسعا في بغداد لمناقشة التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

 

وأوضحت الدفاع الإيرانية أن الاجتماع جرى داخل المركز الرباعي المعلوماتي الأمني المؤلف من الدول الـ4، مشيرة إلى أن الاجتماع شارك فيه كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من البلدان المذكورة.

 

وقدم مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، اللواء سعد العلاق، الذي ترأس وفد بلاده، تقريرا عن أنشطة المركز الرباعي في فترة مكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم "داعش".

 

أما إيران فمثلها في الاجتماع وزير دفاعها، العميد أمير حاتمي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العراق حاليا، فيما لم يكشف بعد عن المسؤولين الذين قدموا من سوريا وروسيا.

 

جدير بالذكر أن الاجتماع جرى في اليوم الذي شن فيه الطيران العراقي، حسبما أعلن رئيس وزراء، حيدر العبادي، ضربات جوية على أهداف لـ"داعش" في الأراضي السورية، وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، يحيى الزبيدي، لاحقا، أن العملية نفذت بتنسيق وثيق مع السلطات في دمشق.

 

وأكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن أدعياء السلام قد أصبحوا اليوم أكثر الحكومات إجراما ضد شعوب العراق وسوريا واليمن المظلومة.

 

وفي تصريحات أدلى به خلال اجتماع المركز الرباعي الأمني في بغداد، شدد وزير الدفاع الإيراني على أهمية المساعي الدؤوبة التي بذلت ليل نهار في مكافحة الجماعات الإرهابية وقال إن "التحالف، التي تبلور بمشاركة الدول الأربع، إيران والعراق وسوريا وروسيا على أساس إرادة قادتها، قد أدى دورا جادا ومؤثرا في دحر تنظيم داعش".

 

وأضاف حاتمي، حسبما نقلته وكالة "فارس"، أن "الإدراك المشترك للتهديدات، والمصالح المشتركة، وبالتالي التعاون الاستخباراتي المشترك بين الدول الأربع في التقدم بأهداف ومهمات التصدي للإرهاب، شكلت تجربة ناجحة في إعادة الأمن والاستقرار وينبغي أن تتحول هذه التجربة إلى أساس للتعاون المستقبلي".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout