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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



دوام جديد للموظفين أقره مجلس الوزراء في جلسته في السراي الحكومي.

الدوام هو من السابعة والنصف صباحا وحتى الثالثة والربع بعد الظهر من الاثنين الى الخميس ومن الثامنة حتى الحادية عشرة ظهرا يوم الجمعة، والسبت والأحد عطلة كل أسبوع. السؤال يتعلق بالإنتاجية مع سؤال آخر لماذا لا تفتح الأسواق ليلا: أفليس البلد والإقتصاد بحاجة الى ذلك؟ هذا برسم القطاع الخاص.

وظهر غد يعقد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير مؤتمرا صحافيا في غرفة بيروت حول المادة خمسين المتعلقة بشرط الإستثمار والتملك.

سياسيا، برزت جولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على بلدات إقليم الخروب وأهالي برجا تفهموا لماذا اختيار مرشحين اثنين من بلدة شحيم؟

وفي المواقف برز تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الإجماع على السيادة اللبنانية وتجديده التشديد على ضرورة التقارب السعودي - الإيراني.

في الخارج، العين على المقلب الآخر من دمشق حيث إخلاء المسلحين في بلدة الضمير والجوار والقلمون الى الشمال السوري. خبراء أمنيون وسياسيون سألوا ماذا يحصل في سوريا؟ وهل هي متجهة الى تضييق التجمعات على أراضيها؟

عودة الى مجلس الوزراء والدوام الرسمي للموظفين. وفي جلسة مجلس الوزراء اعتراض لوزراء التيار الوطني الحر على عروض ومناقصات.



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* مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"

وكأن مجلس الوزراء بدأ الدخول في دوامة الجلسات الاخيرة قبل الاستحقاق الانتخابي، واذا كانت الحكومة تتخبط تقليديا منذ ولادتها في مطبات عدم الانسجام السياسي بين مكوناتها فإن اقتراب الانتخابات ووجود أكثر من نصف وزرائها في حال تنافس نيابي حاد اوصلها الى حال شلل شبه تام، فالملفات الساخنة كالكهرباء صارت مادة للكهربا فقط وهي في حكم المرحلة الى الحكومة المقبلة، وهكذا سيكون مصير سلسلة الرتب للاساتذة.

وكانت جلسة اليوم شهدت سجالا بين من صوته عال وبين من لا يسمع وسمي انتقائي على خلفية ضوابط تصويت المغتربين، وابطال الجولة الثنائي خليل وباسيل، في المقلب الاخر انتخابات، الرئيس الحريري في اقليم الخروب ولم يتوسع تجنبا لتعميق الشرخ مع النائب جنبلاط الذي امتنع عن ملاقاته ردا على تجاوز الحريري له خلال زيارته حاصبيا علما بأن الرجلين على تحالف في الشوف والاقليم، تزامنا القوات ترفع الصوت متوعدة الفساد والفاسدين بأنها باقية على نهجها.



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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"

ضبط إيقاع جلسة مجلس الوزراء التي انتهت بأقل خسارة ممكنة واقتصرت نتائجها على المناوشات فبين وزير لم يسمع وآخر كالخلد مرت الجلسة من دون احتدام لانهماك الافرقاء الوزاريين بأمور الساعة الانتخابية ومن خارج الجدول السياسي وقرع الطبول الانتخابية تسلل بيان بطعم الموت من وزارة الصحة يحذر المواطنين من خطر الوفاة جراء تناول الأعشاب البرية والأسماك السامة والفطر وبعض الأطعمة الغريبة المنتشرة في الأسواق وتحدث بيان الصحة عن أسماك غزت بحرنا يؤدي بعضها الى شلل تصاعدي لاحتوائها على سم قاتل.

ولم يثبت أي ترابط بين هذه السموم والتيارات السياسية الجارفة انتخابيا التي أفسدت الملح بين الحلفاء وعلى شواطئها يكاد يلفظ البحر أسماء كانت تصنف في خانة الأصدقاء. ومن ميناء جبيل تكاد الأبجدية السياسية تعلن استسلامها بين التيار الوطني وحزب الله من جهة وبين الحزب وبقية المرشحين من جهة أخرى حيث طافت مياه الشيخ حسين زعتير الذي اعتلى المراكب اليوم وأعلنها حربا باتجاه النائب سيمون ابي رميا واتهمه بإدارة معركته الشخصية باستفزاز موجها إليه رسالة خاصة.

ومن الدائرة المثقلة بالجراح في كسروان جبيل الى اقليم الخروب الذي احتفى برئيس الحكومة سعد الحريري حيث دخله على وقع التحدي والخلافات معا لكنه قال إن "نحنا ووليد بيك وتيمور رح نتعاون سوا في زكزكات بس بيمون وليد بيك واعلن أن الشوف عالية والاقليم ستقول كلمتها في السادس من أيار وإن هذه المنطقة لن يدخلها احد وسأل الحريري اهالي برجا "اليوم شو" قبل أن يردد: هلا بالخميس.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

الدوام الإنتخابي باق عليه ستة عشر يوما فقط تسبق موعد الإستحقاق الكبير في السادس من أيار. في مجلس الوزراء حلول تربوية رفضها أساتذة التعليم الخاص وهي لن تعيد حتى الآن أساتذة الجامعة اللبنانية إلى دوام العمل مع الإستمرار في الإضراب بالتوازي مع لقاء مرتقب لأهل الجامعة بوزير التربية غدا.

أما دوام العمل الجديد في القطاع العام فأصبح يبدأ من السابعة والنصف صباحا وحتى الثالثة والربع من بعد الظهر.

أبعد من تفاصيل لبنان كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينظر بعين الحرص على الوضع في المنطقة حيث أكد أن الفرصة أكثر من سانحة لفتح قنوات الحوار الإيراني – السعودي الذي بات ضرورة ملحة داعيا لتكون بوابته القدس والعمل على إنقاذها من براثن التهويد.

وفي حديث لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينشر غدا قال الرئيس بري إن الإنتخابات النيابية بقدر ما تمثل محطة لتجديد الحياة السياسية في أي نظام في العالم إلا أنها بالنسبة للبنان الذي يجاور محيطا إقليميا مشتعلا بالأزمات هي أيضا محطة يجب أن يقدم فيها اللبنانييون معادلة تقوم على أن اقصر طرق رسم معالم مستقبل الشعوب وتحقيق آمالها يكون من خلال صناديق الإقتراع وزيادة مساحات الديمقراطية وليس أي شيء آخر..

وأكد الرئيس بري أن حدود لبنان السيادية على ارضه ومياهه ثرواته هي محط إجماع وطني غير مسبوق وكل القوى السياسية مجمعة على أن لا تفريط بأي حق من حقوق لبنان خاصة في موضوع النفط والغاز والأمر ينسحب على الحدود البرية.

كما جدد التأكيد على عمق التحالف بين حركة أمل وحزب الله قائلا: إن ما يجمع حركة امل وحزب الله ليس شأنا طائفيا أو مذهبيا إنما هو قائم على مبادئ كنت قد أعلنتها وأعلنها سماحة السيد حسن نصرالله وعلى رأس الأولويات: المقاومة والتحرير ورد العدوان الإسرائيلي ومحاربة الفساد والإلتزام بخط المقاومة والممانعة وبما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية الإقليمية والصديقة.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

بضربة طفل قطع حبل الكذب القصير، وكشفت ملفات الكيماوي المفبرك في دوما بعد دوامة الهزيمة التي تصيب المسلحين ورعاتهم الخارجيين.. خرج احد اطفال المسرحية الكيميائية الى الضوء، واخرج ما بجعبته من ادلة بالصوت والصورة على كذب ركب لاستجرار عدوان خارجي نصرة للمسلحين عند الخاصرة الدمشقية..

خرج الطفل حسن دياب امام الكاميرا وروى ما جرى معه ومع العشرات من الاطفال والشبان والنساء الذين كانوا في احد مشافي دوما، مؤكدا بشهادته كذب الصورة التي فبركت بطلب من اصحاب الخوذ البيضاء.. واضاف الى شهادة حسن اطباء كانوا وما زالوا يعاينون المرضى في ذلك المشفى.. وحتى تشفى عقول وقلوب البعض من الحقد على سوريا واهلها، فان واقعة دياب لم تحتج الى محققين ولا خبراء كيميائيين، فحملت الى مجلس الامن الدولي شهادة امام الراي العام العالمي، مع معرفة الجميع انها لن تغير في مسار المكابرين الذين فبركوا الكيميائي، وتاجروا وما زالوا بالضمير العالمي.. وقبل ان يستفيقوا من خيبتهم كانت الضمير في القلمون الشرقي على طريق التحرير مع بدء المسلحين بالخروج منها الى جرابلس.

في الحكومة اللبنانية لا خروج عن المتوقع في جلسة اليوم التي حاصرتها المطالب، وتقاذفها التباين في موضوع تصويت المغتربين، على ان الصوت الاعلى كان لملف الاساتذة الجامعيين الذي تقدم درجتين الى الامام، من دون ان يصل حد تعليقهم اضرابهم الى الآن..

في فلسطين طيور ابابيل معلقة ترجم المحتل بنارها، طائرات ورقية محملة بمواد حارقة حلقت فوق مستوطنات العدو، فاربكت المحتل وارعبت اهله، ولم تقدر قبته الحديدية على هذه الطائرات الورقية، طائرات على موعد مع جمعة غضب جديدة غدا على طريق العودة..



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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

قيل يوما: إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب.

أما اليوم، وإزاء التمادي في الحملات، فصار السكوت خيانة.

خيانة للحق والحقيقة. خيانة للضمير. خيانة لشعب يسعى البعض ليل نهار إلى تشويش الرؤية أمامه، وإسدال الستارة أمام عينيه، حتى يفقد البصر، وربما البصيرة...

صحيح أن التطبيل للعهد مرفوض. وأكيد أن التزمير له غير مقبول، وواضح أن الخروج على القناعات بالانتقال من المعارضة إلى الموالاة، غير مرغوب.

أما التصويب الدائم على العهد، وليس على أحد إلا العهد، بأسلحة التضليل والتحوير والتحريف غير المشروعة، فغريب عجيب. ليس لأن العهد غير معتاد عليه، وليس لأن التعمية على الفشل لا تكون إلا باستهداف الناجحين، بل لأن مصدره فريق تاريخه القريب والأبعد، هو الغريب العجيب.

فمهلا مهلا أيها السادة.

عهدكم كان عهد احتلالات ووصايات، أما عهدنا فتحرير لآخر حبة تراب في الجرود.

عهدكم كان عهد ميليشيات، أما عهدنا فعهد جيش وقوي أمنية تعقد في سبيل دعمها مؤتمرات.

عهدكم تهجير، وعهدنا عودة سياسية، وفي الادارة والاقتصاد.

عهدكم هجرة، وعهدنا استعادة جنسية، وطاقات اغترابية متصلة بالوطن الأم.

عهدكم انهيار مالي، وارتفاع مجنون في سعر الدولار، وعهدنا انتظام مالي، وخطة اقتصادية قيد التحضير، بالتعاون مع اشهر مؤسسة دولية.

عهدكم قضاء متفرج، حتى على قتلة الرئيس الشهيد بشير الجميل، وعهدنا أحكام مبرمة، إنصافا لبشير وللقضاة الاربعة ولإيف نوفل وللعدالة...

هكذا كان عهدكم، الذي يشهد عليه اللبنانيون وكتب التاريخ والأرشيف، وهذا هو عهدنا: أن نكمل في السنوات الاربع المقبلة كل ما بدأ. أن نصنع وطنا يليق بشهدائنا اولا، وبتاريخنا ثانيا، وبالنموذج الذي يجسده لبنان لمحيطه والعالم ثالثا...

يقول المثل: "مين جرب المجرب بيكون عقلو مخرب". فكيف بمن يجرب... وريث المجرب؟

الكلام طبعا ليس لنا. بل لكل لبناني حر، يتابع المزايدات، ويراجع التاريخ، فيفكر ليقرر ثم ينتخب، كما يدعوه شريط تحريضي لنا وقفة معه في سياق نشرة الاخبار.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

اقليم الخروب اقليم العز والكرامة كان على موعد اليوم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي انطلق في جولته بدءا من كترمايا مرورا بمزبود وشحيم وصولا الى داريا فبرجا حيث المهرجان المركزي لتيار المستقبل.

الرئيس الحريري أكد مخاطبا اهالي الاقليم بأن محطة الانتخابات في 6 أيار منعطف بين طريقين إما تصحيح مسار الدولة الاقتصادي والإداري والتشريعي أو استمرار الدوران بالمجهول. وأعلن الرئيس الحريري انه مرشح برجا عن كل لبنان. وقال مطالب برجا وحقوق برجا السياسية والإنمائية والخدماتية أمانة عند تيار المستقبل. واكد أن تيار رفيق الحريري غير قابل للكسر أو الحصار أو الإلغاء لا في الإقليم ولا في غير الإقليم.

أضاف الرئيس الحريري يستطيعون أن يجمعوا كل عدة الشغل من أيام عنجر والمخابرات السورية، ويستطيعون أن يضيفوا إليها كل أحزاب الممانعة وفروعها المسلحة، لكنهم لا يستطيعون أن يخطفوا قرار إقليم الخروب من أهل الإقليم ومن تاريخ المنطقة. وكذلك لا يستطيعون أن يسلموا قرار الإقليم لأشخاص باعوا أمن رفيق الحريري وسلامته لمخابرات بشار الأسد.

انتخابيا ايضا، وفي غمرة المحاولات المكشوفة لتشويه الحقائق كلام لاقلام وصفها الوزير السابق محمد الصفدي بالمأجورة للاساءة الى العلاقة بينه وبين الرئيس الحريري.

الوزيرالصفدي وصف ما نشر بالسخيف فيما اكدت مصادر تيار المستقبل ان ما قيل عن عتب من الرئيس الحريري على الوزير الصفدي هو محض افتراء نابع من مخيلة مريضة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

ستة عشر يوما ويعود البلد إلى رشده ... فكلما ضاقت المسافة بين الإستعدادت للإنتخابات النيابية ويوم الاقتراع في السادس من أيار ، كلما ارتفع منسوب حرارة المعارك الإنتخابية, وحرارة الصدامات والصدمات السياسية بين حلفاء الأمس أو بين حلفاء حلفاء الأمس ...

أبرز ما سجل اليوم في هذا السياق ، تظهير الخلاف بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي.. فبعد تحدي الرئيس الحريري النائب جنبلاط في حاصبيا واعتماد المعبر الإرسلاني بدل المعبر الجنبلاطي، اليوم تحد ثان في إقليم الخروب, حيث زاره الرئيس الحريري من دون ممر الحزب الإشتراكي..

هذا الأداء الذي هو زكزكة في حده الأدنى، واستفزاز في حده الأقصى، دفع بمفوض الإعلام في الحزب الاشتراكي رامي الريس للقول للـ "ال بي سي آي" إن الشراكة السياسية، إما ان تكون كاملة وإما لا تكون.

الصدام بين الإشتراكي والمستقبل وازاه صدام غير مستجد بين الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل... الخليل سئل عن المؤتمر المشترك بين باسيل والمشنوق عن اقتراع المغتربين، فرد بأنه لم يسمع بالمؤتمر... عاجله الوزير باسيل بالرد قائلا: يبدو ان سمعه خفيف... لكن هذه العبارة سمعها الوزير خليل فرد على الرد قائلا: السمع قوي الى درجة يميز وحده ما يجب ان يسمعه.

ملف آخر استحوذ على الإهتمام اليوم هو ملف المادة 49 من الموازنة العامة لعام 2018 في ظل السجال المتصاعد عن إمكان ان تؤدي الى التوطين المقنع... والسؤال الذي يطرح هو: إذا كانت فلسفة الموازنة تقوم على الإنفاق والإيرادات، فما دخل بند إعطاء الإقامة لكل غير لبناني يتملك شقة؟ ففي أي باب يدخل هذا البند؟ وكيف حشر أو هرب تهريبا في الموازنة، ولماذا لم يصدر وحده في قانون؟ وما الحكمة المريبة في محاولة إخفائه بين آلاف أوراق الموازنة؟.

مجلس التسعة أعوام أبى ان يودع ولايته الممددة إلا بفضيحة من العيار الثقيل ، استدركها رئيس الجمهورية ، فهل سيتاح لهذا المجلس تلقف الإستدراك أم تترك للمجلس الجديد ؟