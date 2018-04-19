صحناوي: التفاهمات اليوم تتوسع حيث جمع التيار الوطني الحر الوطن من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال حتى حدود البقاع

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لفت نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي الى اننا اليوم نقف امام جمهور مؤلف من عدة احزاب ومستقلين يشجعون لائحة ترفع الرأس وفي لقاء انتخابي للائحة بيروت الاولى القوية قال صحناوي اننا نتذكر مسيرتنا التاريخية مع حزب الطاشناق والحلف المتين بيننا حيث برهنت الايام ان لا شيء يفرقنا مضيفا اننا مع الطاشناق عندما نضع يدنا بيد اي فريق لا شيء يفرقنا.



صحناوي اكد ان التفاهمات اليوم تتوسع حيث جمع التيار الوطني الحر الوطن من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال حتى حدود البقاع وهذه التفاهمات تشمل تيار المستقبل ومن جديد حزب الهانشاك معبرا عن فخره بكل المرشحين على اللائحة ومن بينهم المستقلين كما وصف الجميع بانهم من اشرف المقاومين الذين دافعوا عن الوطن في اصعب الظروف. هذا وشدد صحناوي ان التضحيات تدفع بنا نحن المناضلين الى عدم اليأس فنحن بحسب ما اسمانا الجنرال ميشال عون بجنود جدعون.



واكد انه يحق للاشرفية والدائرة الاولى بالتنمية والتقدم لانه من المعيب ان من مثلها جعلها تتراجع على مدى السنوات بينما كانت كل المناطق الاخرى تزدهر .



وقال ايضا اننا نفتخر بهذه اللائحة التي هي خير تمثيل لهذه الدائرة ، لان ما يفرقنا عن غيرنا اننا لسنا تجار خوف ونحن لا نعيش على الخوف ، نحن نريد تحسين المنطقة وانجازاتنا تتكلم عنا ان كان على صعيد الوطن او على صعيد الدائرة الاولى، فعام ٢٠٠٧ حققنا ٥ نواب للدائرة الاولى بقوتها الذاتية وحررنا مقاعدها وفي عام ٢٠١٧ زدنا ثلاثة نواب ، واذا اختار المواطن بشكل صحيح سنحصل على ثمانية نواب ما يعني اننا لن نعيش ب٢٢ عاما آخرين من دون انجازات او مشاريع او ميزانية من البلدية لانه في العهد القوي سيعود الحق الى اصحابه وستعود حقوق الدائرة الاولى اليها لاننا سنطالب بها في الندوة البرلمانية واكد انه في السادس من ايار سنكون على موعد مع النصر .