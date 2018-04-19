كلوب: بإمكانكم التدرب "عراة" .. فصلاح موجود

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صرح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة مانشستر سيتي، ضمن إياب الدور قبل النهائي من دوري الأبطال، أن النجم المصري محمد صلاح يخطف الأضواء من جميع لاعبي الريدز.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن كلوب قوله: "إنها مجموعة جيدة حقا، مع الـ (Mo) محمد صلاح، والجميع تعجبهم الضجة المحيطة به، جميع الشباب".

وأضاف المدرب الألماني، مازحا: "عندما بدأنا التدريب استعدادا لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي ضمن دوري الأبطال، قلت للجميع، هيا، دعونا نتدرب عراة لأنه لا أحد سيلاحظ ذلك، لأنهم يتابعون محمد صلاح فقط".

وأشار يورغن كلوب إلى أنه "لا توجد مشكلة في هذا الأمر، وصلاح يقدر هذا جيدا، وأعتقد أن الضجة لن تقل في اللقاء المقبل أمام روما، ولكن لا توجد مشكلة".

وخطف محمد صلاح الأضواء منذ انضمامه إلى صفوف فريق ليفربول الصيف الماضي، قادما من روما، فقد أحرز 40 هدفا في جميع المسابقات، ويتربع على عرش صدارة هدافي البريمير ليغ، برصيد 30 هدفا.

وقاد الفرعون محمد صلاح الريدز إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي، إثر تفوقه عليه (5-1)، بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وسجل النجم المصري هدفين منها.