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ازمة القروض السكنية تسير على سكة الحل. ما هي الالية التي ستتبعها وزارة المال لدعم الفوائد المترتبة على القروض

ازمة القروض السكنية الى حلحلةٍ ، هذه هي البشرى السارة التي خرج بها اجتماع الامس في السرايا الحكومية الذي جرى بين رئيس الحكومة وزيري المال والشؤون الاجتماعية ومدير عام المرسسة العامة للاسكان فكيف تم الاتفاق؟

يؤكد مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود مؤسسته باتت على السكة الصحيحة للحل الذي يحتاج الى وقت . معايير وشروط محددة تم اتباعها ليستفيد من هذه القروض ذوي الدخل المحدود بالدرجة الاولى منها :

يجب الا يتعدى مدخول العائلة 8 مرات الحد الادنى للاجور

الا تتعدى قيمة القرض ال 180 الف دولار

والا يتعدى حجم السكن ال 200 متر