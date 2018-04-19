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عهدُكم كان عهدَ ميليشيات، أما عهدنا فعهد جيش وقوي أمنية

19
APRIL
2018
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قيل يوماً: إذا كان الكلامُ من فضَّة، فالسكوتُ من ذهب.

أما اليوم، وإزاء التمادي في الحملات، فصار السكوت خيانة.

خيانةٌ للحق والحقيقة. خيانةٌ للضمير. خيانة لشعب يسعى البعضُ ليلَ نهار إلى تشويش الرؤية أمامَه، وإسدالِ السِتارة أمام عينيه، حتى يفقُد البصَر، وربما البَصيرة...

صحيحٌ أن التطبيلَ للعهد مرفوض. وأكيدٌ أن التزمير له غيرُ مقبول، وواضحٌ أن الخروجَ على القناعات بالانتقال من المعارضة إلى الموالاة، غيرُ مرغوب.

أما التصويبُ الدائمُ على العهد، وليس على أحدٍ إلا العهد، بأسلحةِ التضليل والتحويرِ والتحريف غير المشروعة، فغريبٌ عجيب. ليس لأنَّ العهد غيرَ معتادٍ عليه، وليس لأنَّ التعمية على الفشل لا تكون إلا باستهداف الناجحين، بل لأنَّ مصدَره فريقٌ تاريخُهُ القريب والأبعد، هو الغريب العجيب.

فمهلاً مهلاً أيها السادة.

عهدُكُم كان عهدَ احتلالات ووصايات، أما عهدُنا فتحريرٌ لآخر حبة تراب في الجرود.

عهدُكم كان عهدَ ميليشيات، أما عهدنا فعهد جيش وقوي أمنية تُعقَد في سبيل دعمِها مؤتمرات.

عهدُكم تهجير، وعهدُنا عودة سياسية، وَفي الادارة والاقتصاد.

عهدُكم هجرة، وعهدُنا استعادة جنسية، وطاقاتٌ اغترابية متصلة بالوطن الأم.

عهدُكم انهيار مالي، وارتفاعٌ مجنون في سعر الدولار، وعهدُنا انتظامٌ مالي، وخطة اقتصادية قيد التحضير، بالتعاون مع اشهر مؤسسة دولية.

عهدُكم قضاءٌ متفرج، حتى على قتلة الرئيس الشهيد بشير الجميل، وعهدُنا أحكام مبرمة، إنصافا لبشير وللقضاة الاربعة ولإيف نوفل وللعدالة... 

هكذا كان عهدكم، الذي يشهد عليه اللبنانيون وكُتب التاريخ والأرشيف، وهذا هو عهدنا: أن نُكمِل في السنوات الاربع المقبلة كل ما بدَأ. أن نصنعَ وطنا يليقُ بشهدائنا اولا، وبتاريخنا ثانيا، وبالنموذج الذي يجسِّده لبنان لمحيطه والعالم ثالثا...

يقول المثل: "مين جرَّب المجَرَّب بيكون عقلو مخرَب". فكيف بمن يجرب... وريث المجرَّب؟

الكلام طبعاً ليس لنا. بل لكلِّ لبنانيٍّ حر، يتابعُ المزايدات، ويراجعُ التاريخ، فيفكر ليقرر ثم ينتخب، كما يدعوه شريطٌ تحريضي لنا وقفة معه في سياق نشرة الاخبار.

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