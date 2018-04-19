الحكمة: إدارة المدرسة تعرف تمامًا النقاط القانونية المتعلقة بموضوع الزيادة وهي تتعامل معها بتوجيه من المراجع التربوية والكنسية المختصة

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وجهت إدارة مدرسة الحكمة في جديدة المتن بيانًا إلى أهالي تلامذتها، ردًا على كل المغالطات التي يفتعلها أعضاء من لجنة الأهل المستقيل أكثر من نصفهم والتي باتت بالتالي فاقدة الشرعيّة، جاء فيه:

جانب الأهلين الكرام،

إزاء المنحى التصعيدي والتطورّات التي اتخذتها قضيّة الزيادات وما يتلازم معها، وبعد أن سلكت التفاعلات بشأنها ما خرج عن نطاق المألوف، لا سيّما لجهة الردود والمقابلات الإعلامية وسواها، وما شاب كلّ هذه من مغالطات، يهمّ إدارة المدرسة أن توضح النقاط التالية، وتضع حدًّا لِما يُشاع ويُذاع:

أوّلاً: إنّ إدارة المدرسة تعتبر كرامة المعلّمين من كرامتها، لأنّ رسالة المعلّم وشخصه يبقيان فوق كلّ شبهة؛ وإنّ للهيئة التعليمية من خلال مَن يمثّلها ملء الحق في التعبير عن رأيها وموقفها من كلّ قضيّة تطرح، وهي تمارسه بحرّية، ولعلّ هذا مايميّز روح الحكمة.



ثانيًا: إنّ إدارة المدرسة تعرف تمامًا النقاط القانونية المتعلقة بموضوع الزيادة، وهي تتعامل معها بتوجيه من المراجع التربوية والكنسية المختصة، لا سيّما سيادة المطران بولس مطر السامي الإحترام، شأنها في ذلك شأن كلّ المؤسسات التربوية التابعة لمطرانية بيروت المارونية. وتتساءل هنا عن الغاية من التصويب إلى مدرسة الحكمة-الجديدة، وما يحمله ممّا لا نعرف أهدافه ومبتغاه.



ثالثًا: إنّ إطلاق الاتهامات جزافًا بشأن الأموال التي توفّرها النشاطات المدرسية تدحضه الشفافية التي تتعامل بها المدرسة في هذا السياق.

رابعًا: بغية توضيح الأمور، ولئلاّ يُظنّ أنّ لجنة الأهل تصدر بياناتها بأعضائها كافة، وأنّهم كلّهم موافقون على ما يجري، تلفت الإدارة إلى أنّ هناك ستة أعضاء من أصل أحد عشر قد تقدّموا باستقالتهم، وهذا ما نشير إليه على سبيل إظهار الحقيقة دون أن يُحمَّل كلامنا أي تأويل أو تفسير. ولكُم أن تقدّروا جدّية البيانات! عِلمًا بأنَّ قانونيّة الجلسات وتِبعًا لها المقرَّرات تقتضي توفُّر حضور نصف الأعضاء زائد واحد، وهو غير المتوفِّر قانونًا مع استقالة ستّة أعضاء من أصل أحدَ عشر عضوًا.



خامسًا: إنّ الإطلالات الإعلامية التي لجأ إليها البعض مطلقًا مواقف واتهامات لا تأتلف أبدًا وروح الحكمة، تستدعي التنبّه إلى الترفّع فوق هذه الاتهامات البغيضة البعيدة عن الحقيقة كلّ البعد، لا سيّما وأنّ مدرسة الحكمة تميّزت عبر تاريخها بروحها الوطنية الجامعة، وذلك بشهادة خرّيجيها من الأطراف والأطياف كافة.



سادسًا: إنّ مدرسة الحكمة – جديدة المتن تعاهدكم على البقاء أمينة لتراثها المجيد وللأهداف الي نشأت من أجلها، في سبيل أجيال تتحلّى بروح العلم والمواطنية، ولن تقف بوجه مسيرتها ادّعاءات من هنا وافتراءات من هناك.

سابعًا: ختامًا، ونزولاً عند رغبة شريحةٍ كبيرة من الأهالي، تعلن الإدارة إقفال المدرسة يوم الجمعة 20 نيسان الجاري، آملةً أن يتّسع الوقت لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم أولادنا، وهم محور اهتمامنا ومحطّ آمالنا.



الخوري أنطونيو واكيم

رئيس المدرسة