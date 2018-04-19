بالفيديو: تسجيلٌ صوتي للنائب سامي الجميل يتبنى فيه انتصارا مصطنعاً!

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هذا هو النائب الشيخ سامي الجميل. دائما ال كريدي لنفسه ولحزبه !



يحاول المرء احيانا ان يفصل بين امين وسامي لعدم ظلم الاخير :

فصحيح ان سامي قد يكون ورث جزءا من ثروة والده لكنه ليس من تورط في صفقة البوما التي ادرت هذه الاموال ، وصحيح انه ورث والده سياسيا ايضاً وانتخب نائبا فقط لان اسمه سامي امين بيار الجميل لكن ليس هو من هلل لدخول القوات السورية عام 1976 ولا من استفاد من فتح يروت امام الاحتلال الاسرائيلي ولا من ابى ان يرحل من قصر بعبدا قبل ان يشعل فتيل الانقسام والانفجار الداخلي.

وصحيح انه يتحدث عن رفض التموضعات فيما زياراته السعودية لا تنتهي ، الا انه على الاقل لم يطلب اذنا سعوديا لزيارة دمشق كما كشفت وثائق وكيليكس عن والده منذ سنوات قليلة.



وصحيح انه يطالب بالكوتا النسائية لكنه ليس مسؤولا بالضرورة عن وضع النساء في عائلته تحاول اذا الفصل بين الرجلين الا ان سياسات سامي تأبى الا وان تذكرك بعهد يحاول اللبنانيون نسيانه. والكلام طبعاً لخصوم الكتائب.

يهاجم المطمر هنا وهو كان قد وافق على خطة النفايات داخل مجلس الوزراء، هذا في الماضي لاقريب كي لا نعود الى حقبة طمر النفايات السامة في البحر في الثمانينيات.



يقدم مطالعات عن الشفافية هنا ، ولا يزود القضاء بما لديه.

يهاجم الضرائب هنا ولا يقدم اي بديل.

يقول خصوم سامي الجميل لو كان هناك ضريبة على الكذب ربما كان هو اول المتضررين: فصاحب نبض التغيير لا يجد حرجاً في تغيير الحقائق فيقتطع جزءا من صورة حول مؤتمر يتعلق بالاستثمار والتملك يرعاه وزير الاقتصاد ويصعد الموجة ضد المادة 49 ليتبين لاحقا ان التملك المقصود هنا والحصول على الجنسية هو في اليونان لا لبنان... فعلا قلة فرق! وعلى سيرة المادة 49 وفزاعة التوطين والتملك .



لمَ لم يكلف الشيخ خاطره عناء حضور جلسات لجنة المال والموازنة التي بحثت هذه المادة ؟ يسأل اعضاء في اللجنة. فالحريص يحضر الجلسات عسى الا يكون حرصه على الجنسية اللبنانية كحرص والده الذي باع 8 الاف باسوبر لبناني بحيب قول الرئي بريب

هو لا يتغير اذا :

فهو ضد السلاح ومع بسط سايدة الدولة الا انه يوفد نائبه ايلي ماروني للقول الا ارهاب في عرسال ، اما مشاهد معركة تحرير الجرود هذه فهي ربما من لعبة الكترونية من وحي القواص بالناضور

وعلى سيرة الثبات على المواقف اليكم بعض النماذج، يشدد الخصوم:

فمن بصم على كل شيء منذ العام 2005 ولم يبدأ برجم اهل السلطة الا فور خروجه منها قبل عامين ، عاد وتحالف مع احد اركانها انتخابياً متناسيا انه كان قد تسلق اهل الحراك المدني طيلة اشهر سابقة

من ينتقد التحالف في المتن مع القومي اليوم، فاته انه سبقه اليه في الانتخاببات البلدية عامي 2010 و 2016 .

ومن تاجر بقضية بشير الجميل لاكثر من 30 عاماً لم يتنبه الى ان حبيب الشرتوني حوكم في عهد ميشال عون بعدما فُتحت له ابواب السجن في عهد العنيد.



ومن يتحدث عن سيادة وحقوق لم يرف له جفن بعدما قضمت مشاعات بلدة المتين ، "كلو بيهون" طالما التحالف مع ميشال المر عام 2009 ضروري بحسب المصلحة.

في الختام لا يلومن احد سامي الجميل، يتابع الخصوم عينهم، فالمثل يقول قل لي من تعاشر اقل لك من انت واليكم نموذج محاربة الفساد لدى الشيخ سامي