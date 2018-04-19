توضيح هامّ من التيار: قسائم المحروقات تعني المندوبين فقط وعممنا الخبر من باب الشفافية

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بيان صادر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر:

يستغرب التيار الوطني الحر كيفية تعاطي الاعلام مع خبر تقديمه قسائم محروقات خاصة بمندوبيه ليوم الانتخابات ويهمه ان يوضح ما يلي:

اولا: ان التعميم الصادر في هذا الشأن لم يتم تسريبه بل التيار هو من عممه من باب الشفافية وحسن الادارة والتنظيم.



ثانيا: ان هذه القسائم تعني فقط مندوبي التيار ليتمكنوا من التنقل في اليوم الانتخابي وليقوموا بعملهم من دون عوائق



ثالثا: ان قيمة القسائم تتراوح بين 10 آلاف ليرة و25 ألف ليرة لبنانية. فهل يمكن ان يكون يشتري اصواتا بهذه المبالغ الزهيدة في حين يصل شراء الاصوات الى أكثر من ألف دولار؟



رابعا: ان التيار الوطني لم يعمد يوماً الى مخالفة قانون الانتخاب وتاريخه يشهد على ذلك.



ان هذه القسائم ليست الا دليلا على شفافية التيار وحسن إدارته والى من غاصوا في التحليل نقول: فتشوا عن المال الانتخابي في مكانه الصحيح.