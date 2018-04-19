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بقايا اعضاء بشرية في بلدة لبنانيّة.. هذا ما حصل!

19
APRIL
2018
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صدر عن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

 

توافرت معلومات لفصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، حول اقدام مجهولين على رمي بقايا اعضاء بشرية ناتجة عن اجراء عمليات جراحية في جبانة حي السلم وجوارها، وفي غرفة مجاورة لها ووضعها داخل اكياس للنفايات بشكل عشوائي وبطريقة تهدد السلامة الصحية. وقد كانت هذه الفصيلة قد عثرت في وقت سابق على قدم بشرية بجوار الجبانة.

 

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الفصيلة المذكورة بتواريخ 16،17و18/4/2018 من توقيف كل من اللبنانيين:

ف. ي. (مواليد عام 1980)
ا. م. (مواليد عام 1975)
م. م. (مواليد عام 1983)

بالتحقيق معهم اعترف:

 

- الاول باستلام بقايا الاعضاء البشرية من مستشفيات المنطقة لقاء بدل مادي، وعمل على نقلها الى الغرفة المشار اليها ووضعها بطريقة عشوائية، وهو من احضر القدم البشرية.

 

- الثاني باستلام هذه البقايا من احدى المستشفيات لقاء بدل مادي، وبإعطائها لـ (ف. ي.) لدفنها في الجبانة.

 

- الثالث بتسليم مفتاح الغرفة لـ (ف. ي.) لوضع الاكياس داخلها للتخلص منها لاحقاً، وانه يتقاضى مبالغ مالية لقاء كل عملية.

 

اودع الموقوفون القضاء المختص، وتم اخذ تعهد على المستشفيات المعنية بوجوب تكليف موظف من كل مستشفى يتولى تأمين نقل هذه الاعضاء التي تنتج عن العمليات الجراحية بطريقة صحيحة وصحية ودفنها وطمرها وفقاً للقانون تحت اشراف الموظف المكلف، بناء على اشارته.

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