ثلاثة اطفال يعانون من التوحّد ضيوف اللبنانية الاولى وجولة معهم على المدرسة اللبنانية للضرير والصمّ ومؤسسة الاب اندويخ

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استكمالاً للعناية التي توليها اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون لقضايا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولمناسبة الاسبوع العربي للصم، والاحتفال باليوم العالمي للتوحد واليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية جالت السيدة عون قبل ظهر اليوم، برفقة ثلاثة أطفال يعانون من التوحد حلوا ضيوفاً على رئاسة الجمهورية، على كل من المدرسة اللبنانية للضرير والصم في بعبدا ومؤسسة الاب اندويخ للصم FAID في اللويزة-الجمهور .

ورغبة من السيدة عون في إشراك أطفال يعانون من التوحد في نشاطها الخاص بهذه المناسبة، استقبلت في القصر الجمهوري العاشرة والنصف من صباح اليوم كلا من علي طليس من الجمعية اللبنانية للتوحد، وطارق جابر من جمعية ايام الرجاء_زحلة، ومارون الاشقر من سيزوبيل sesobel ، حيث اطلعت على مواهبهم المميزة وأصغت الى قدراتهم الفنية التي من خلالها استطاعوا ان يتحدّوا الصعوبات التي يمرون بها ويبدعوا في الكثير من المجالات، إن كان في الرسم او الغناء او التمثيل. وأثنت السيدة عون على اصواتهم الجميلة ومثابرتهم. وحيّت خلال اللقاء إرادة اهل الاطفال الذين يعانون من التوحد ومعاناتهم في متابعة اوضاعهم لاسيما منهم من يعانون من مرحلة متقدمة من هذه الحالة وتصميمهم على ايلاء اولادهم العناية الخاصة ليستطيعوا ان يحققوا الاندماج الآمن في المجتمع. واشارت السيدة عون الى أنها تتابع قضيتهم عن كثب وستواصل إيلائها إهتمامها على مختلف الصعد.

المدرسة اللبنانية للضرير والصم

بعد ذلك، انطلق الاطفال الثلاثة مع اللبنانية الاولى ضمن الموكب الرئاسي الى المدرسة اللبنانية للضرير والصم، حيث كان في استقبال السيدة عون عند المدخل الخارجي للمدرسة رئيسة الجمعية اللبنانية للضرير والصم السيدة لور ضومط، نائب رئيسة الجمعية السيدة جانيت شمعون، مديرة المدرسة السيدة ماري روز الجميل، وعدد من اعضاء مجلس الادارة واختصاصيين.

وبعد النشيد الوطني الذي ادّاه تلامذة من المدرسة على انغام موسيقى الفرقة الموسيقية التابعة للمدرسة ايضاً، جالت السيدة عون على ارجائها مطلعة على اقسامها وصفوفها حيث كان لقاء مع الاطفال والتلامذة، واستمعت من المعنيين على شروحات عن البرامج التعليمية الخاصة بالضرير والصم، وعلى ابرز النشاطات التي يقومون بها بحسب قدراتهم ومستوى تقدمهم. ورحّب الاطفال على طريقتهم بالسيدة عون واستذكروا مشاركتهم في كورال حفل عيد الميلاد المجيد الماضي الذي اقيم في القصر الجمهوري.

ثم زارت السيدة عون ايضاً مشغل القش والخيزران التابع للمدرسة وجالت في المعرض مطلعة على أهم الاعمال والاشغال اليدوية التي يقوم بها التلامذة المكفوفون في هذا المجال. وانتقلت بعدها الى قسم الصعوبات المزدوجة، إضافة الى قسم ذوي الصعوبات التعلمية الذين يتحضرون للامتحانات الرسمية.

وبعد انتهاء الجولة، حضرت اللبنانية الاولى عرضاً فنياً للأطفال المكفوفين والصم الذين أدوا عددا من الاغنيات الوطنية، وقدم قسم آخر منهم رقصة فولكلورية، قبل أن يقطع الجميع قالب حلوى في المناسبة، التقطت بعدها الصور التذكارية، ووزعت على أثرها السيدة عون هدايا تذكارية على الاطفال الذين قدموا بدورهم للسيدة عون مع إدارة المدرسة هدية عبارة عن منحوتة برونزية وصينية من القش من صنع الاطفال.

وفي ختام الجولة، شكرت مديرة المدرسة السيدة عون على زيارتها ودعمها الدائم لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى كل المحطات التي سمح بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر فتح ابواب القصر الجمهوري لهؤلاء الاطفال ومنحهم فرصة للمشاركة في معظم النشاطات التي اقيمت في قصر بعبدا إن كان لمناسبة عيد الميلاد او لمناسبة عيد الفصح المجيد.

واعربت اللبنانية الاولى بدورها عن تقديرها لما تقوم به المدرسة من جهد وعلى مستوى الانجاز الاكاديمي الذي حققته، معربة من جهة ثانية عن اعجابها بالاتقان الذي ينجز فيه الاطفال الاعمال اليدوية، مثنية على مثابرتهم وتوظيف طاقاتهم في اعمال فنية جميلة.





مؤسسة الاب اندويخ للصم

ثم انتقلت السيدة عون والاطفال علي طليس، وطارق جابر ، ومارون الاشقر الى مؤسسة الاب اندويخ للصم FAID حيث كان في استقبالها في الملعب الخارجي للمؤسسة رئيس مجلس الادارة السيد توفيق الطقشي، وأعضاء مجلس الادارة ورئيسة قسم العلاقات العامة في المؤسسة السيدة باسكال خير الله، وعدد من الاطفال المنتسبين الى المؤسسة الذين قدموا الى السيدة عون باقة من الزهر ترحيباً بها، ثم أدوا النشيد الوطني والتقطوا الصور التذكارية مع اللبنانية الاولى معبّرين عن حبهم لها بطريقتهم الخاصة.

بعدها، جالت اللبنانية الاولى على اقسام المؤسسة واطلعت على الوسائل البصرية الخاصة بتعليم الاطفال الصم وخصوصاً الموسيقى وطريقة حفظ وتأدية الاغاني، كما زارت العيادة الطبّية الخاصة بفحص الاطفال حيث يتم تقييم ضعف السمع لديهم وتجهيزهم بالآلات السمعية والتدريب السمعي الخاص بهم، فأثنت السيدة عون على عمل المؤسسة مقدّرة الجهود التي تبذلها في سبيل تطوير قدرات الصمّ ومنح الامل لهم.

وفي ختام الجولة كانت استراحة في صالون المؤسسة حيث التقت اللبنانية الاولى الاطفال الذين شاركوا أيضاً في كورال حفل عيد الميلاد الذي اقيم في القصر الجمهوري مثنية على ارادتهم في العطاء وأدائهم المميز وقدراتهم الابداعية. وشكر السيد الطقشي والسيدة خير الله السيدة عون على زيارتها واهتمامها، وعلى الدعم والثقة التي توليها للمؤسسة وللقائمين عليها.

وعبّر التلامذة بدورهم عن فرحتهم بوجود السيدة الاولى في المؤسسة وتشاركوا في إلقاء كلمة لها جاء فيها:" اهلا وسهلا فيكي في مدرستنا، فرحتنا فيكي اليوم كبيرة ونحنا كتير منحبك، ومنحب فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون ونشكركم لأنكم استقبلتمونا في القصر الجمهوري في عيد الميلاد. كانت أحلى تجربة في حياتنا، ونحنا هون في المؤسسة منتعلم الحكي والغناء، والجميع يطلق علينا إسم "البكم"، ولكن أنتم سمعتمونا واسمعتم الجميع صوتنا من اعلى منبر في لبنان. ودعمكم إلنا مهم كتير حتى نقدر نتقدم في حياتنا ونشكركم من كل قلبنا".

ثم قدم السيد الطقشي وأعضاء مجلس الادارة باسم المؤسسة درعاً تكريمياً للسيدة عون، قطع بعدها الجميع قالب حلوى بالمناسبة والتقطت الصور التذكارية. ووزعت السيدة عون في ختام الزيارة الهدايا التذكارية على الاطفال.