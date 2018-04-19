إعلان حلّ أزمة قروض الإسكان يتسبّب ببلبلة بين البائعين والشارين!

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أحدث إعلان وزير المال علي حسن خليل، أمس الأربعاء، عن إيجاد حلّ لأزمة قروض الإسكان بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ومدير عام مؤسسة الإسكان روني لحود بلبلةً في صفوف المواطنين، وخصوصاً بين أصحاب الشقق والشارين، حيث عمد اليوم العديد من أصحاب الشقق إلى الاتصال بزبائنهم والطلب منهم الإسراع في تقديم طلبات القروض إلى المصارف، باعتبار أنّ الأزمة قد حُلّت، وأُعلن عن الحلّ عبر وسائل الإعلام وعلى لسان وزير المال شخصياً.

بيد أن الحقيقة مغايرة للواقع تماماً، فالمصارف لغاية هذه الساعة لا تستقبل أي طلبات جديدة، وعند إقدام الشارين على الاتصال ببعض المصارف للاستفسار عن كيفية تقديم طلب قرض مدعوم تتم مجابهتهم بجواب موحّد وهو أن المصارف لم تتبلّغ حتى الساعة أي تعميم أو قرار بأي اجراءات جديدة لاستقبال طلبات قروض الإسكان، وأن الكلام عن حلّ الأزمة لا يعدو كونه كلاماً إعلامياً حتى الساعة.