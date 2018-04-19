وديع كنعان التقى حبيس: استمرارية الخطط تأمنها سياسة سياحية واحدة

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اجتمع رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان مع مستشار رئيس الجمهورية في التواصل الاستراتيجي ميشال حبيس في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث عرض كنعان للرؤية السياحية، وشرح اهمية التعاون ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق سياسة سياحية متكاملة مبنية على واقعنا السياسي وَالاقتصادي والامني والاجتماعي والسياحي، بهدف تحقيق سياحة مستدامة، تترجم بازدهار اقتصادي.



بدوره اكد حبيس اهمية السياسة السياحية التي تحقق استمرارية الاستراتيجيات والمشاريع عند تغيير اي من اللاعبين الاساسيين ان في القطاع الخاص، او القطاع العام عند تغيير الحكومات.