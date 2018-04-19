وزارة الصحة تحذر اللبنانيين.. هذه المأكولات تهدّد حياتكم بالموت!

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:

تحذر وزارة الصحة العامة من تناول بعضهم للأعشاب البرية والأسماك السامة والفطر البري وبعض الأطعمة التي قد يشكل إستهلاكها خطراً كبيراً على صحة الإنسان، وذلك بعدما تبين في الآونة الآخيرة تناول عدد من الأشخاص لأطعمة غريبة غير موجودة في الأسواق كأطعمة صالحة للأكل بل موجودة في الطبيعة كمواد خام غير قابلة للإستهلاك البشري.

1- تناول بعض أنوع الفطر السام:

نجد الفطر السام بين الشجيرات في الطبيعة خصوصا مع بداية فصل الربيع، وبسبب الشبه الكبير بين الفطر الصالح للأكل والفطر السام يلتبس الامر على المواطنين. فليست كل أنواع الفطر قابلة للإستهلاك، وتناول بعضها قد يسبب أعراض سلبية كالشعور بالدوخة وفقدان التوازن، آلام شديدة في المعدة، إسهال شديد وتقيؤ، أوجاع متعددة في الصدر وفشل عمل الكلى ... و في بعض الحالات قد تصل خطورتها الى فقدان الحياة نظراً لإحتوائها على سم قاتل.

2- تناول وإصطياد سمكة النفيخة السامة:

إن هذه الأسماك قد غزت بحرنا منذ أكثر من عشر سنوات. إن إستهلاك هذه السمكة قد يؤدي الى شلل تصاعدي وضعف عضلات الأطراف السفلى نظراً لإحتوائها على سمٍّ قاتل. تبدأ عوارض التسمم بالظهور بعد مرور أربعة إلى عشرين ساعة من تناول أو لمس السمكة و قد يؤدي التسمم في بعض الأحيان الى الوفاة نتيجة توقف عضلات التنفس والجهاز العصبي.

وتدعو وزارة الصحة الجميع الى التنبه لهذه المخاطر وعدم الاستخفاف بهذه التوجيهات لما فيه صحّة وسلامة الانسان.