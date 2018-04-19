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ابي رميا لأهالي غرزوز وبخعاز وشموت: ورثنا نهجا سائدا عزز مفهوم دولة الخدمات على حساب دولة الحقوق

19
APRIL
2018
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اكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" سيمون ابي رميا اننا ورثنا نهجا سائدا عزز مفهوم دولة الخدمات على حساب دولة الحقوق ليستمر بعض الزعماء بتربعهم على السلطة، ونحن اليوم بصلب خوض معركة اقتلاع جذور هذه الدولة الخبيثة وسنقتلعها، مستشهدا بخطاب الرئيس ميشال عون المقتبس من المفكر الفرنسي جان جاك روسو القائل: " رصيد الديمقراطية الحقيقية ليس في صناديق الاقتراع بل في وعي الناس".


ابي رميا في لقاء مع اهالي غرزوز، بخعاز وشموت تحدث عن واقعة حدثت معه في بداية ولايته النيابية قائلا: " توجه لي أحد الزملاء "العتيقين" في المجلس النيابي قائلا: "ما بقى تحكي عن الشباب وتأمين فرص العمل الهن، يوم لي ببطل يجي الناخب لعندك، ببطل ينتخبك، لبنان ما بيشمي الا عالخدمات"، فأجبته: "التيار الوطني الحر صاحب مشروع بناء دولة عادلة تؤمن للمواطن حقوقه دون منة من أحد".


وختم ابي رميا لقاىه قائلا: يوم عرض النظام السوري على العماد عون رئاسة الجمهورية رفضها لأنه يريد جمهورية سيدة حرة مستقلة، وكان رهانه دائما على شعب لبنان العظيم، واليوم العهد بحاجة الى دعمنا لنحقق معا مشروع الرئيس العماد ميشال عون وهو بناء الجمهورية القوية".

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